Тур: 5.
0:3
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАресо Матиас
0:1
42' ГолGaston Togni
0:2
50' ГолNicolas Fernandez I
53' Желтая карточкаFacundo Gutierrez
65' Желтая карточкаMaximo Alonso
67' Желтая карточкаNicolas Rossi
68' Желтая карточкаHernan Menose
76' Желтая карточкаСото Алексис
0:3
87' ГолСолари Сантьяго
90' Желтая карточкаYonatthan Rak
90'+6
Ход матча
29'
42'
0:1
50'
65'
67'
68'
76'
87'
0:3
90'
22
Рамос
Хуан
10
Мендес
Кевин
19
Аресо
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мендес КевинПолузащитник
-
19 Аресо МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
21 Ролан ДиегоНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 Kevi Morgan
-
Главный тренер: Alfredo Arias
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Пеньяроль
Дефенса и Хустисия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Rodriguez
|1
|0.2
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|0.2
|Аресо Матиас
|1 (1)
|0.2
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|4
|0.8
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.4
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.4
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.4
|Солари Сантьяго
|1
|0.2
|Сото Алексис
|1
|0.2
Карточки
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hernan Menose
|2
|0
|Sebastian Rodriguez
|2
|0
|Аресо Матиас
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|Мендес Кевин
|1
|0
|Leo Coelho
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Yonatthan Rak
|1
|0
|Nicolas Rossi
|1
|0
|Maximo Alonso
|1
|0
|Pedro Milans
|1
|0
|Хоменченко Сантьяго
|1
|0
|Bruno Betancor
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|2
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|David Barbona
|1
|0
|Agustin Sant'Anna
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
Результаты матчей
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Пеньяроль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
0
6
Пеньяроль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
2
20%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
50%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
3
43%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пеньяроль
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ла Лус - Пеньяроль 3:2 Мильонариос - Пеньяроль 3:1 Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 0:2
Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0 Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 1:1 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Результаты матчей
Пеньяроль
Дефенса и Хустисия
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
4:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пеньяроль
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2