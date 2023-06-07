Тур: 5.
1:0
Перерыв
0'
6' Желтая карточкаMateus Henrique
9' Желтая карточкаМорено Алекс
17' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
1:0
40' ГолAloisio Santos
Ход матча
9'
40'
1:0
18
Сезар
Жулио
16
Ale
37
Everaldo
29
Морено
Алекс
25
Luis
Paredes
34
Кортес
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
-
16 AleПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 JoriВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Henrique I
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Luis ParedesПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Кортес ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Edgar Guerra
-
-
-
-
28 Stiven Vega
-
-
22 Israel Alba
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
История личных встреч
Америка Минейро
Мильонариос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|3
|0.6
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.2
|Felipe Azevedo
|1
|0.2
|Martin Nicolas Benitez
|1
|0.2
|Aloisio Santos
|1
|0.2
|Lucas Kal
|1
|0.2
|Eder 2
|1
|0.2
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|3 (1)
|0.6
|Elvis Perlaza
|1
|0.2
|Давид Мокуера Силва
|1
|0.2
|Jorge Arias
|1
|0.2
|Кортес Оскар
|1
|0.2
|Luis Paredes
|1
|0.2
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nino Paraiba
|2
|0
|Сезар Жулио
|1
|0
|Ale
|1
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Aloisio Santos
|1
|0
|Eder 2
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Castro
|2
|0
|Andres Llinas
|2
|0
|Морено Алекс
|1
|0
|Daniel Giraldo
|1
|0
|Jorge Arias
|1
|0
|Larry Vasquez
|1
|0
|Daniel Catano
|1
|0
|Stiven Vega
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
0
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мильонариос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
6
Америка Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мильонариос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1
Мильонариос
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Мильонариос - Америка де Кали 2:1 Америка де Кали - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Бояка Чико 1:0 Мильонариос - Пеньяроль 3:1
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Мильонариос - Ла Экидад 0:0 Бояка Чико - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Мильонариос - Энвигадо 1:1 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Мильонариос
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Мильонариос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|3.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|4.
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2