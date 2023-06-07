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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Америка Минейро
1:0
Перерыв
Мильонариос
0'
6' Желтая карточка
Mateus Henrique
9' Желтая карточка
Морено Алекс
17' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
1:0
40' Гол
Aloisio Santos

Ход матча

6'
Mateus Henrique
 
9'
 
Морено Алекс
17'
Веллингтон Паулиста
 
40'
Aloisio Santos
1:0
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Мильонариос
2.27
4.80
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Пасинато
Матеус
36
Mateus
Henrique
3
Майдана
Яго
18
Сезар
Жулио
6
Marlon
VII
16
Ale
37
Everaldo
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
99
Aloisio
Santos
9
Веллингтон
Паулиста
31
Монтеро
Альваро
13
Elvis
Perlaza
29
Морено
Алекс
4
Варгас
Хуан
Пабло
3
Omar
Bertel
8
Daniel
Giraldo
5
Larry
Vasquez
25
Luis
Paredes
10
Daniel
Catano
34
Кортес
Оскар
35
Ramiro
Brochero
Америка Минейро
Мильонариос

История личных встреч

Америка Минейро
Мильонариос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.6
Веллингтон Паулиста 1 0.2
Felipe Azevedo 1 0.2
Martin Nicolas Benitez 1 0.2
Aloisio Santos 1 0.2
Lucas Kal 1 0.2
Eder 2 1 0.2
Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 0.6
Elvis Perlaza 1 0.2
Давид Мокуера Силва 1 0.2
Jorge Arias 1 0.2
Кортес Оскар 1 0.2
Luis Paredes 1 0.2

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nino Paraiba 2 0
Сезар Жулио 1 0
Ale 1 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Aloisio Santos 1 0
Eder 2 1 0
Mateus Henrique 1 0
Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Castro 2 0
Andres Llinas 2 0
Морено Алекс 1 0
Daniel Giraldo 1 0
Jorge Arias 1 0
Larry Vasquez 1 0
Daniel Catano 1 0
Stiven Vega 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
0
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мильонариос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
6
Америка Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мильонариос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
38%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1
Мильонариос
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Мильонариос - Америка де Кали 2:1 Америка де Кали - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Бояка Чико 1:0 Мильонариос - Пеньяроль 3:1
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Мильонариос - Ла Экидад 0:0 Бояка Чико - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Мильонариос - Энвигадо 1:1 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Мильонариос

Точный счет

2:3
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Мильонариос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 5 4 0 1 12 - 7 12
2.
Мильонариос
 0:1 5 3 1 1 9 - 3 10
3.
Америка Минейро
 1:0 5 2 1 2 9 - 7 7
4.
Пеньяроль
 5 0 0 5 3 - 16 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 0:1 3 2 1 0 7 - 2 7
2.
Дефенса и Хустисия
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Америка Минейро
 1:0 3 2 0 1 7 - 4 6
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Мильонариос
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Америка Минейро
 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Эверальдо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Алоизио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Alex Moreno получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Mateus Henrique получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Мильонариос
2.27
4.80
4.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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