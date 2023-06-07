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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Альянса Лима
0:0
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
27' Желтая карточка
Родригес Альдаир
31' Желтая карточка
Самбрано Очандарте
37' Желтая карточка
Santiago Garcia1
40' Желтая карточка
Бальон Хосепмир
43' Желтая карточка
Халк Живанилдо

Ход матча

27'
Родригес Альдаир
 
31'
Самбрано Очандарте
 
37'
Santiago Garcia1
 
40'
Бальон Хосепмир
 
43'
 
Халк Живанилдо
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альянса Лима
Ничья
Атлетико Минейро
6.00
6.50
3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кампос
Анхело
3
Yordi
Vilchez
5
Самбрано
Очандарте
2
Santiago
Garcia1
13
Ricardo
Lagos
16
Кастильо
Хесус
21
Бальон
Хосепмир
22
Родригес
Альдаир
10
Куэва
Кристиан
11
Bryan
Reyna
9
Баркос
Эрнан
22
Эверсон
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
21
Батталья
Родриго
15
Сарачо
Федерико
9
Павон
Кристиан
10
Паулиньо
Жозе
20
Hyoran
7
Халк
Живанилдо
Альянса Лима
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

История личных встреч

Альянса Лима
Атлетико Минейро

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yordi Vilchez 1 0.2
Саббаг Пабло 1 0.2
Родригес Альдаир 1 0.2
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 0.6
Igor Gomes 2 0.4

Карточки

Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальон Хосепмир 2 0
Самбрано Очандарте 2 0
Andres Andrade II 2 0
Кастильо Хесус 2 0
Santiago Garcia1 2 0
Bryan Reyna 2 0
Саббаг Пабло 1 0
Родригес Альдаир 1 0
Oswaldo Valenzuela 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 2 1
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Павон Кристиан 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Отавио II 1 0

Результаты матчей

Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
1
Альянса Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
4
Альянса Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Атлетико Минейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Лима
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Депортива Тарма - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Депортиво Бинасьональ 6:1 Альянса Лима - Либертад 1:2 Мелгар - Альянса Лима 2:1
Альянса Лима - Депортиво Мунисипаль 2:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Альянса Лима - Карлос Мануччи 3:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Либертад - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0 Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0 Универсидад Кахамарка - Альянса Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Спорт Бойз 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0

Результаты матчей

Альянса Лима
Атлетико Минейро

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Альянса Лима
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 1 1 6 - 4 10
2.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 1 2 5 - 4 7
3.
Либертад
 5 2 0 3 5 - 6 6
4.
Альянса Лима
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Атлетико Минейро
 0:0 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Альянса Лима
 0:0 3 0 2 1 1 - 2 2
4.
Либертад
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Альянса Лима
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
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Лучшие коэффициенты
Альянса Лима
Ничья
Атлетико Минейро
6.00
6.50
3.75
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