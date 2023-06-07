Тур: 5.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаРодригес Альдаир
31' Желтая карточкаСамбрано Очандарте
37' Желтая карточкаSantiago Garcia1
40' Желтая карточкаБальон Хосепмир
43' Желтая карточкаХалк Живанилдо
59' Желтая карточкаRubens
0:1
62' ГолХалк Живанилдо
70' Желтая карточкаRicardo Lagos
90'+7
Ход матча
27'
37'
40'
43'
59'
62'
0:1
67'
70'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
11
Bryan
Reyna
22
Эверсон
40
Nathan
VI
44
Rubens
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Bryan ReynaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Саббаг ПаблоНападающий
-
-
17 Jairo Concha
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Salas
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Альянса Лима
Атлетико Минейро
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Альянса Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yordi Vilchez
|1
|0.2
|Саббаг Пабло
|1
|0.2
|Родригес Альдаир
|1
|0.2
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3
|0.6
|Igor Gomes
|2
|0.4
|Халк Живанилдо
|1
|0.2
Карточки
Альянса Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальон Хосепмир
|2
|0
|Самбрано Очандарте
|2
|0
|Andres Andrade II
|2
|0
|Кастильо Хесус
|2
|0
|Santiago Garcia1
|2
|0
|Bryan Reyna
|2
|0
|Саббаг Пабло
|1
|0
|Ricardo Lagos
|1
|0
|Родригес Альдаир
|1
|0
|Oswaldo Valenzuela
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Результаты матчей
Альянса Лима
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
1
Альянса Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
4
Альянса Лима
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
4
67%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Альянса Лима
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Депортива Тарма - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Депортиво Бинасьональ 6:1 Альянса Лима - Либертад 1:2 Мелгар - Альянса Лима 2:1
Альянса Лима - Депортиво Мунисипаль 2:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Альянса Лима - Карлос Мануччи 3:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Либертад - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0 Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0 Универсидад Кахамарка - Альянса Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Спорт Бойз 2:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0
Результаты матчей
Альянса Лима
Атлетико Минейро
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Альянса Лима
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|4.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2