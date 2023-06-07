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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Бока Хуниорс
0:0
Перерыв
Коло-Коло
0'
9' Желтая карточка
Agustin Bouzat
39' Желтая карточка
Jeyson Rojas
45' Желтая карточка
Павес Эстебан

Ход матча

8'
 
Jeyson Rojas
Bruno Gutierrez
9'
 
Agustin Bouzat
16'
Ромеро Оскар
Luca Langoni
 
39'
 
Jeyson Rojas
45'
 
Павес Эстебан
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Коло-Коло
5.90
3.84
6.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ромеро
Серхио
57
Вейгандт
Марсело
25
Вальдес
Бруно
4
Фигаль
Хорхе
18
Фабра
Франк
36
Медина
Кристиан
5
Варела
Алан
8
Фернандес
Пол
17
Адвинкула
Луис
9
Бенедетто
Дарио
41
Luca
Langoni
1
Кортес
Брайан
13
Bruno
Gutierrez
4
Alan
Saldivia
23
Ramiro
Hernandez
18
Agustin
Bouzat
21
Erick
Wiemberg
8
Павес
Эстебан
6
Cesar
Fuentes
5
Leonardo
Gil
11
Marcos
Bolados
9
Damian
Pizarro
Бока Хуниорс
4-3-3
Коло-Коло
3-4-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Коло-Коло

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
0:2
КЛ
4:3
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адвинкула Луис 2 0.4
Вилья Себастьян 1 0.2
Варела Алан 1 0.2
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Bolados 1 0.2
Leonardo Gil 1 (1) 0.2
Паласиос Карлос 1 (1) 0.2

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ронкалья Факундо 2 1
Фигаль Хорхе 2 0
Вальдес Бруно 0 1
Mariano Andres Herron 1 0
Бенедетто Дарио 1 0
Фабра Франк 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Варела Алан 1 0
Валентини Николас 1 0
Барко Валентин 1 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Falcon 3 0
Cesar Fuentes 2 0
Agustin Bouzat 2 0
Паласиос Карлос 0 1
Fernando de Paul 0 1
Бенегас Леандро 1 0
Leonardo Gil 1 0
Marcos Bolados 1 0
Jeyson Rojas 1 0
Daniel Gutierrez 1 0
Gustavo Quinteros 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
1
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1
Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0
Коло-Коло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Монагас - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1
Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Коло-Коло

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
2.
Депортиво Перейра
 5 2 1 2 5 - 5 7
3.
Коло-Коло
 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
4.
Монагас
 5 1 2 2 3 - 4 5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Монагас
 3 1 2 0 2 - 1 5
3.
Бока Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Коло-Коло
 0:0 2 1 0 1 1 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 0:0 3 1 1 1 2 - 1 4
2.
Коло-Коло
 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
3.
Монагас
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Депортиво Перейра
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    50'
    Павес Эстебан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Jeyson Rojas получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Luca Langoni уходит с поля. Ромеро Оскар выходит вместо него
  • Желтая карточка
    9'
    Агустин Боузат получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Bruno Gutierrez уходит с поля. Jeyson Rojas выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Коло-Коло
5.90
3.84
6.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:0 Коло-Коло онлайн

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