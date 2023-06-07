Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаAgustin Cardozo
1:0
17' ГолBrian Abel Luciatti
47' Желтая карточкаEdwin Peraza
2:0
56' ГолBlas Armoa
82' Желтая карточкаAndres Montero
90' Желтая карточкаMartin Garay
2:1
90' ПенальтиDanny Perez
90'+6
Ход матча
12'
17'
47'
56'
2:0
82'
90'
90'
2:1
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Edwin PerazaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колина ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Joel CaceresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
22 Diego Gil
-
-
-
-
-
Главный тренер: Санвисенте Ноэл
История личных встреч
Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меносси Лукас
|1
|0.2
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.2
|Lucas Blondel
|1
|0.2
|Blas Armoa
|1
|0.2
|Колидио Факундо
|1
|0.2
|Tomas Badaloni
|1
|0.2
|Ретеги Матео
|1 (1)
|0.2
Академия Пуэрто-Кабельо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danny Perez
|1 (1)
|0.2
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|3
|0
|Кастро Алексис
|2
|0
|Agustin Cardozo
|2
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Рохас Сантьяго
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
Академия Пуэрто-Кабельо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Luis Granados
|1
|0
|Joel Caceres
|1
|0
|Edwin Peraza
|1
|0
|Andres Montero
|1
|0
|Стивенс Альфредо
|1
|0
|Ромеро Луис III
|1
|0
|Danny Perez
|1
|0
|Kevin De la Hoz
|1
|0
|Williams Lugo
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Волевые поражения
5
0
Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Академия Пуэрто-Кабельо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1
Академия Пуэрто-Кабельо
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Самора - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Каракас 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3
Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Эрманос Кольменарес 1:0 Ангостура - Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Минерос де Гуайяна - Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Карабобо - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Каракас - Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Португеза Акаригуа - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Универсидад Сентраль 4:0 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Райо Зулиано 3:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Португеза Акаригуа 0:2
Результаты матчей
Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 0
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|5
|0
|0
|5
|1 - 11
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2