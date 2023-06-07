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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Тигре
2:1
Конец матча
Академия Пуэрто-Кабельо
0'
12' Желтая карточка
Agustin Cardozo
1:0
17' Гол
Brian Abel Luciatti
47' Желтая карточка
Edwin Peraza
2:0
56' Гол
Blas Armoa
82' Желтая карточка
Andres Montero
90' Желтая карточка
Martin Garay
2:1
90' Пенальти
Danny Perez
90'+6
23
Gonzalo
Marinelli
24
Martin
Garay
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
18
Blas
Armoa
29
Tomas
Badaloni
11
Колидио
Факундо
55
Ромеро
Луис
III
13
Edwin
Peraza
4
Carlos
Gregorio
Rivero
3
Осио
Диего
17
Kevin
De
la
Hoz
30
Jose
Luis
Granados
23
Колина
Хуан
6
Junior
Cedeno
8
Williams
Lugo
7
Danny
Perez
16
Стивенс
Альфредо
Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо

История личных встреч

Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меносси Лукас 1 0.2
Brian Abel Luciatti 1 0.2
Lucas Blondel 1 0.2
Blas Armoa 1 0.2
Колидио Факундо 1 0.2
Tomas Badaloni 1 0.2
Ретеги Матео 1 (1) 0.2
Академия Пуэрто-Кабельо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danny Perez 1 (1) 0.2

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 3 0
Кастро Алексис 2 0
Agustin Cardozo 2 0
Sebastian Prieto 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Рохас Сантьяго 1 0
Martin Garay 1 0
Cristian Zabala 1 0
Молинас Аарон 1 0
Академия Пуэрто-Кабельо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Luis Granados 1 0
Joel Caceres 1 0
Edwin Peraza 1 0
Andres Montero 1 0
Стивенс Альфредо 1 0
Ромеро Луис III 1 0
Danny Perez 1 0
Kevin De la Hoz 1 0
Williams Lugo 1 0

Результаты матчей

Тигре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Волевые поражения

5
0
Тигре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Академия Пуэрто-Кабельо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Тальерес Кордоба 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 1:0 Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1
Академия Пуэрто-Кабельо
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Самора - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Каракас 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3
Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0 Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Эрманос Кольменарес 1:0 Ангостура - Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Минерос де Гуайяна - Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Карабобо - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Каракас - Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Португеза Акаригуа - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Универсидад Сентраль 4:0 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Райо Зулиано 3:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Португеза Акаригуа 0:2

Результаты матчей

Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тигре
Академия Пуэрто-Кабельо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
3
2
1.5
1
4
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 4 3 1 0 6 - 0 10
2.
Тигре
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Депортес Толима
 4 1 2 1 3 - 2 5
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 5 0 0 5 1 - 11 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тигре
 3 1 1 1 2 - 3 4
2.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Депортес Толима
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 3 0 0 3 0 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Тигре
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Депортес Толима
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Sebastian Prieto уходит с поля. Лаутаро Монтойя выходит вместо него
    • Желтая карточка
      47'
      Эдвин Пераса получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Кастро Алексис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Brian Abel Luciatti бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Agustin Cardozo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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