Тур: 5.
1:2
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаДуглас XV
0:1
45' ГолСфорца Хуан
48' Желтая карточкаСфорца Хуан
54' Желтая карточкаBruno Pitton
79' Желтая карточкаJherson Mosquera
1:1
80' ПенальтиЛеонардо Маркос
89' Желтая карточкаАгирре Брайан
89' Желтая карточкаХайнце Габриэль
90' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
1:2
90' ГолПортилльо Маркос
90'+15
Ход матча
42'
45'
0:1
48'
54'
69'
79'
80'
1:1
89'
89'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
24 МессиасЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
-
5 АлисонПолузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
38 Kevyson
-
-
13 Joao Lucas2
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Сантос
Ньюэллс Олд Бойз
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
270
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Guilherme de Aguiar Camacho
|1
|0.2
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.2
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.2
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портилльо Маркос
|3
|0.6
|Ivan Gomez
|2
|0.4
|Jorge Recalde
|1
|0.2
|Реаско Джоркаефф
|1
|0.2
|Сфорца Хуан
|1
|0.2
|Агирре Брайан
|1
|0.2
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquim
|1
|1
|Дуглас XV
|2
|0
|Rodrigo Fernandez2
|2
|0
|Жуан Пауло
|1
|0
|Лима Лукас III
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Леонардо Маркос
|1
|0
|Сантос Натан
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Pitton
|3
|0
|Хайнце Габриэль
|2
|0
|Jherson Mosquera
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Феррейра Кристиан I
|1
|0
|Сфорца Хуан
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
0
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
4
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1
Результаты матчей
Сантос
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сантос
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|4.
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2