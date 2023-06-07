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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Сантос
1:2
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
42' Желтая карточка
Дуглас XV
0:1
45' Гол
Сфорца Хуан
48' Желтая карточка
Сфорца Хуан
54' Желтая карточка
Bruno Pitton
79' Желтая карточка
Jherson Mosquera
1:1
80' Пенальти
Леонардо Маркос
89' Желтая карточка
Агирре Брайан
89' Желтая карточка
Хайнце Габриэль
90' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
1:2
90' Гол
Портилльо Маркос
90'+15
34
Жуан
Пауло
22
Сантос
Натан
2
Luiz
Felipe
III
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
5
Алисон
II
19
Дуглас
XV
20
Мендоса
Стивен
23
Лима
Лукас
III
10
Сотельдо
Йеферсон
9
Леонардо
Маркос
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
42
Guillermo
Luis
Ortiz
4
Дитта
Вильер
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
Сантос
Ньюэллс Олд Бойз

История личных встреч

Сантос
Ньюэллс Олд Бойз

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
1:0
К
3:0
К
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
270

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Guilherme de Aguiar Camacho 1 0.2
Габриэль Эдуардо 1 0.2
Леонардо Маркос 1 (1) 0.2
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портилльо Маркос 3 0.6
Ivan Gomez 2 0.4
Jorge Recalde 1 0.2
Реаско Джоркаефф 1 0.2
Сфорца Хуан 1 0.2
Агирре Брайан 1 0.2

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquim 1 1
Дуглас XV 2 0
Rodrigo Fernandez2 2 0
Жуан Пауло 1 0
Лима Лукас III 1 0
Lucas Pires 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Леонардо Маркос 1 0
Сантос Натан 1 0
Odair Hellmann 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Pitton 3 0
Хайнце Габриэль 2 0
Jherson Mosquera 2 0
Перес Пабло II 1 0
Ivan Gomez 1 0
Armando Mendez 1 0
Феррейра Кристиан I 1 0
Сфорца Хуан 1 0
Агирре Брайан 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0

Результаты матчей

Сантос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
4
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ньюэллс Олд Бойз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
67%
3
33%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1 Сантос - Игуату 3:0 Итуано - Сантос 3:0 Сантос - Коринтианс 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 2:0 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1

Результаты матчей

Сантос
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сантос
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Аудакс Итальяно
 4 2 1 1 4 - 2 7
3.
Сантос
 5 1 1 3 3 - 5 4
4.
Блуминг
 4 0 0 4 2 - 9 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аудакс Итальяно
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Блуминг
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
3.
Аудакс Итальяно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Блуминг
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Сфорца Хуан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Дуглас XV получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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