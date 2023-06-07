Тур: 5.
2:0
Второй тайм: 63'
0'
1' Желтая карточкаBryan Bentaberry
1:0
5' ГолВильямиль Габриэль
9' Желтая карточкаRonnie Fernandez2
2:0
48' ГолLucas Chavez
Ход матча
5'
48'
2:0
30
Lucas
Chavez
13
Jean
V
20
Wilder
Viera
19
Diego
Churin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas ChavezНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Javier Uzeda
-
19 Poveda
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Wilder VieraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Боливар
Серро Портеньо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.33
2.13
Среднее время на гол
67
42
Всего голов
12
21
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехарано Диего
|2
|0.4
|Ronnie Fernandez2
|2
|0.4
|Вильямиль Габриэль
|2
|0.4
|Эрвиас Пабло
|1
|0.2
|Родригес Патрисио II
|1
|0.2
|Lucas Chavez
|1
|0.2
|Javier Uzeda
|1
|0.2
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Churin
|1
|0.2
|Damian Bobadilla
|1
|0.2
|Claudio Aquino
|1 (1)
|0.2
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сагредо Хесус
|2
|1
|Фернандес Роберто II
|1
|1
|Хустиниано Леонель
|2
|0
|Ronnie Fernandez2
|2
|0
|Nicolas Ferreyra
|1
|0
|Родригес Патрисио II
|1
|0
|Вильярроэль Мойзес II
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
|Bryan Bentaberry
|1
|0
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Мотта Роберт
|2
|0
|Gabriel Baez
|0
|1
|Diego Churin
|1
|0
|Claudio Aquino
|1
|0
|Эспинола Альберто
|1
|0
|Лусена Анхель
|1
|0
|Rafael Carrascal
|1
|0
|Jean V
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
3
2
Боливар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серро Портеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1
Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1
Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серро Портеньо - Либертад 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2
Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Ресистенсия - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3
Результаты матчей
Боливар
Серро Портеньо
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Боливар
Серро Портеньо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|4.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 8
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|4.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2