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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Боливар
2:0
Второй тайм: 63'
Серро Портеньо
0'
1' Желтая карточка
Bryan Bentaberry
1:0
5' Гол
Вильямиль Габриэль
9' Желтая карточка
Ronnie Fernandez2
2:0
48' Гол
Lucas Chavez

Ход матча

1'
Bryan Bentaberry
 
5'
Вильямиль Габриэль
1:0
9'
Ronnie Fernandez2
 
41'
 
Damian Bobadilla
Wilder Viera
48'
Lucas Chavez
2:0
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Серро Портеньо
7.10
6.70
7.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лампе
Карлос
8
Бехарано
Диего
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
4
Сагредо
Хесус
23
Хустиниано
Леонель
15
Вильямиль
Габриэль
21
Фернандес
Роберто
II
30
Lucas
Chavez
9
Ronnie
Fernandez2
17
Родригес
Патрисио
II
13
Jean
V
23
Эспинола
Альберто
36
Pedro
Alvarez
26
Да
Мотта
Роберт
17
Leonardo
Rivas
7
Enzo
Daniel
Gimenez
22
Claudio
Aquino
20
Wilder
Viera
15
Лусена
Анхель
8
Карризо
Федерико
19
Diego
Churin
Боливар
3-4-3
Серро Портеньо
4-1-4-1

История личных встреч

Боливар
Серро Портеньо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

КЛ
0:4
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.33
2.13

Среднее время на гол

67
42

Всего голов

12
21

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехарано Диего 2 0.4
Ronnie Fernandez2 2 0.4
Вильямиль Габриэль 2 0.4
Эрвиас Пабло 1 0.2
Родригес Патрисио II 1 0.2
Lucas Chavez 1 0.2
Javier Uzeda 1 0.2
Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Churin 1 0.2
Damian Bobadilla 1 0.2
Claudio Aquino 1 (1) 0.2

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 1 1
Хустиниано Леонель 2 0
Ronnie Fernandez2 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Bryan Bentaberry 1 0
Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Мотта Роберт 2 0
Gabriel Baez 0 1
Diego Churin 1 0
Claudio Aquino 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Лусена Анхель 1 0
Rafael Carrascal 1 0
Jean V 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Серро Портеньо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Серро Портеньо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

3
2
Боливар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серро Портеньо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
3
38%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Реал Томайпо - Боливар 0:0 Боливар - Атлетико Пальмафлор Винто 5:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1
Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2 Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1
Серро Портеньо
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серро Портеньо - Либертад 2:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Серро Портеньо - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2
Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Ресистенсия - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Серро Портеньо - Гуайрена 2:0 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо - Такуари 1:0 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 4:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:3 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Серро Портеньо - Спортиво Лукеньо 3:3

Результаты матчей

Боливар
Серро Портеньо

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Боливар
Серро Портеньо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2:0 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Барселона Гуаякиль
 4 1 0 3 3 - 6 3
4.
Серро Портеньо
 0:2 5 1 0 4 3 - 12 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2:0 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 0:2 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Боливар
 2:0 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 0 2 1 - 3 0
4.
Серро Портеньо
 0:2 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Бехарано Диего сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Lucas Chavez бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    1'
    Bryan Bentaberry получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Серро Портеньо
7.10
6.70
7.66
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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