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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
ЛДУ Кито
0:0
Второй тайм: 62'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
17' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
52' Желтая карточка
Marlon Freitas

Ход матча

17'
 
Рафаэль да Сильва
46'
 
Ди Пласидо Леонель
Рафаэль да Сильва
46'
 
Энрике Луис
Виктор Жоао
52'
 
Marlon Freitas
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.21
3.55
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
3
Мина
Ричард
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
10
Альварадо
Александер
19
Jose
Angulo1
32
Ибарра
Ренато
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
39
Janderson
10
Зауэр
Густаво
7
Виктор
Жоао
II
33
Эдуардо
Карлос
II
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

История личных встреч

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КС
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 2 0.4
Мартинес Маурисио 1 0.2
Juan Luis Anangono 1 0.2
Lisandro Alzugaray 1 0.2
Facundo Rodriguez2 1 0.2
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 0.4
Виктор Жоао II 2 0.4
Соарес Франсиско 2 (1) 0.4
Adryelson 1 0.2
Зауэр Густаво 1 0.2
Че Че 1 (1) 0.2

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киньонес Лионель 3 0
Ад Рикардо 2 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Хулио Джоян 2 0
Домингес Александер 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Альварадо Александер 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Куэста Виктор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Виктор Жоао II 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1
Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 0:0 5 2 3 0 7 - 2 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 5 2 3 0 9 - 4 9
3.
Магальянес
 4 0 3 1 5 - 9 3
4.
Сесар Вальехо
 4 0 1 3 5 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЛДУ Кито
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сесар Вальехо
 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Магальянес
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Виктор Жоао II уходит с поля. Луис Энрике выходит вместо него
  • 46'
    Рафаэл да Силва уходит с поля. Ди Пласидо Леонель выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Рафаэл да Силва получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
2.21
3.55
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ЛДУ Кито 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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