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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
ЛДУ Кито
0:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
17' Желтая карточка
Рафаэль да Сильва
52' Желтая карточка
Marlon Freitas
64' Желтая карточка
Куэста Виктор
68' Желтая карточка
Угу Мигель
78' Желтая карточка
Сантос Жуниор
90'+7
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
3
Мина
Ричард
6
Facundo
Rodriguez2
33
Киньонес
Лионель
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
10
Альварадо
Александер
19
Jose
Angulo1
32
Ибарра
Ренато
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
17
Marlon
Freitas
6
Че
Че
39
Janderson
10
Зауэр
Густаво
7
Виктор
Жоао
II
33
Эдуардо
Карлос
II
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

История личных встреч

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КС
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 2 0.4
Мартинес Маурисио 1 0.2
Juan Luis Anangono 1 0.2
Lisandro Alzugaray 1 0.2
Facundo Rodriguez2 1 0.2
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдуардо Карлос II 2 0.4
Виктор Жоао II 2 0.4
Соарес Франсиско 2 (1) 0.4
Adryelson 1 0.2
Зауэр Густаво 1 0.2
Че Че 1 (1) 0.2

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киньонес Лионель 3 0
Ад Рикардо 2 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Хулио Джоян 2 0
Домингес Александер 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Альварадо Александер 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Куэста Виктор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Угу Мигель 1 0
Ди Пласидо Леонель 1 0
Сантос Жуниор 1 0
Marlon Freitas 1 0
Виктор Жоао II 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1
Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 5 2 3 0 7 - 2 9
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 2 3 0 9 - 4 9
3.
Магальянес
 4 0 3 1 5 - 9 3
4.
Сесар Вальехо
 4 0 1 3 5 - 11 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЛДУ Кито
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Магальянес
 3 0 3 0 5 - 5 3
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
ЛДУ Кито
 3 1 2 0 3 - 2 5
3.
Сесар Вальехо
 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Магальянес
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • 65'
    Janderson уходит с поля. Сантос Жуниор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    64'
    Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    52'
    Марлон Фрейтас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Виктор Жоао II уходит с поля. Луис Энрике выходит вместо него
  • 46'
    Рафаэл да Силва уходит с поля. Ди Пласидо Леонель выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Рафаэл да Силва получил желтую карточку от судьи
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