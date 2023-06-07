Тур: 5.
0:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
52' Желтая карточкаMarlon Freitas
64' Желтая карточкаКуэста Виктор
68' Желтая карточкаУгу Мигель
78' Желтая карточкаСантос Жуниор
90'+7
Ход матча
52'
64'
68'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
19
Jose
Angulo1
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
39
Janderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
-
19 Jose Angulo1Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Эрас БрайанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
- Нападающий
-
-
-
28 Jimmy Mina
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
39 JandersonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Kayque
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|2
|0.4
|Мартинес Маурисио
|1
|0.2
|Juan Luis Anangono
|1
|0.2
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.2
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.2
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.4
|Виктор Жоао II
|2
|0.4
|Соарес Франсиско
|2 (1)
|0.4
|Adryelson
|1
|0.2
|Зауэр Густаво
|1
|0.2
|Че Че
|1 (1)
|0.2
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киньонес Лионель
|3
|0
|Ад Рикардо
|2
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Домингес Александер
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Альварадо Александер
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль да Сильва
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Ди Пласидо Леонель
|1
|0
|Сантос Жуниор
|1
|0
|Marlon Freitas
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
4
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
3
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1
Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Универсидад Католика - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
14
23
14
14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|2.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|3.
|4
|0
|3
|1
|5 - 9
|3
|4.
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2