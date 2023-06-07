Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
11' Желтая карточка_Umar M.
26' Желтая карточкаСийра Тууре
0:1
29' ГолSeydine N'Diaye
65' Желтая карточкаМагута Райан
1:1
67' ГолЛескано Хуан
82' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
87' Желтая карточкаТайнио Теему
90'+4
Ход матча
11'
26'
29'
0:1
65'
67'
1:1
82'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хакала
Аату
15
Пурме
Тино
18
Магута
Райан
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Магута РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якубу НаджибЗащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Хака
Ильвес
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.75
Среднее время на гол
81
120
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.18
0.82
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
76
109
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.45
|Fallou Ndiaye
|2
|0.18
|Магута Райан
|1
|0.09
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.09
|Фриберг Никлас
|1
|0.09
|Роджерсон Логан
|1
|0.09
|Сийра Тууре
|1
|0.09
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.09
|Пурме Тино
|1
|0.09
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.3
|Хаарала Сантери
|2
|0.2
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.1
|Sabit James
|1
|0.1
|Ларссон Адам
|1
|0.1
|Миеттунен Тату
|1
|0.1
|Oiva Jukkola
|1
|0.1
|Seydine N'Diaye
|1
|0.1
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|4
|0
|Магута Райан
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Stavros Zarokostas
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
|Херберт Антони
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Хаарала Сантери
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|_Umar M.
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
6
2
Хака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
2
6
Хака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
2
10%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2
Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1
Ильвес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1
НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3
Результаты матчей
Хака
Ильвес
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Хака
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
47
37
110
110
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 3
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4