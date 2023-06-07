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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Конец матча
Ильвес
0'
11' Желтая карточка
_Umar M.
26' Желтая карточка
Сийра Тууре
0:1
29' Гол
Seydine N'Diaye
65' Желтая карточка
Магута Райан
1:1
67' Гол
Лескано Хуан
82' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
87' Желтая карточка
Тайнио Теему
90'+4
12
Хакала
Аату
3
Фриберг
Никлас
5
Fallou
Ndiaye
4
Аувинен
Ээро-Матти
21
Haymenn
Bah-Traore
8
Сийра
Тууре
15
Пурме
Тино
17
Лайне
Янне-Пекка
18
Магута
Райан
9
Лескано
Хуан
11
Роджерсон
Логан
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
4
_Umar
M.
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
13
Seydine
N'Diaye
8
Пеннанен
Петтери
6
Арифи
Дони
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
7
Sabit
James
29
Хаарала
Сантери
Хака
Ильвес

История личных встреч

Хака
Ильвес

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

История матчей

В
2:3
В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.75

Среднее время на гол

81
120

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.18
0.82

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

76
109

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.45
Fallou Ndiaye 2 0.18
Магута Райан 1 0.09
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.09
Фриберг Никлас 1 0.09
Роджерсон Логан 1 0.09
Сийра Тууре 1 0.09
Аувинен Ээро-Матти 1 0.09
Пурме Тино 1 0.09
Stavros Zarokostas 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.3
Хаарала Сантери 2 0.2
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.1
Sabit James 1 0.1
Ларссон Адам 1 0.1
Миеттунен Тату 1 0.1
Oiva Jukkola 1 0.1
Seydine N'Diaye 1 0.1
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 4 0
Магута Райан 4 0
Сийра Тууре 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Фриберг Никлас 2 0
Тайнио Теему 1 0
Stavros Zarokostas 1 0
Oliver Whyte 1 0
Херберт Антони 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Аспегрен Фелипе 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Хаарала Сантери 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
_Umar M. 1 0
Oiva Jukkola 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

6
2
Хака
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

2
6
Хака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ильвес
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
4
29%
1
9%
1-15
2
14%
4
36%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

20
10
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
2
10%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2
Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Хонка - Хака 1:1
Ильвес
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - Лахти 2:2 Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1
НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3

Результаты матчей

Хака
Ильвес

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
4:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хака
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
3
7
1
10
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
3.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Оулу
 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Хонка
 12 4 3 5 10 - 11 15
6.
Интер Турку
 8 4 1 3 13 - 11 13
7.
Ильвес
 10 3 4 3 11 - 10 13
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Арифи Дони уходит с поля. Yussif Daouda Moussa выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Seydine N'Diaye бьет в цель!
    • Желтая карточка
      26'
      Сийра Тууре получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Umar Mohammed получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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