Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
Ход матча
2'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дийе МатарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Onni Suutari
-
10 Lucas Morais
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
КуПС
Оулу
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
24
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
14
26
Голов в среднем за матч
1.08
2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
45
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|4
|0.33
|Ветели Йоона
|3
|0.25
|Туоминен Яссе
|2
|0.17
|Саволайнен Саку
|2
|0.17
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Сааринен Сет
|1
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.08
|Биспо Габриэл
|1
|0.08
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (1)
|0.64
|Лииматта Отсо
|3
|0.27
|Карялайнен Расмус
|2
|0.18
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.18
|Lucas Morais
|1
|0.09
|Yassin Daoussi
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|4
|0
|Биспо Габриэл
|4
|0
|Коллинс Шичендже
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|2
|1
|Cristian Valencia III
|3
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
3
КуПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
5
5
КуПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Оулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
5
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0
Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4
Результаты матчей
КуПС
Оулу
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
КуПС
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
82
56
64
110
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|15 - 5
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|19 - 9
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|6.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|7.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|8.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|11.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|2.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|6.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4