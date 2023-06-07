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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Первый тайм: 5'
Оулу
0'
1:0
2' Гол
Ниссилья Урхо
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
22
Тойвомяки
Ханри
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
17
Хейнонен
Артту
9
Туоминен
Яссе
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
44
Magnus
Breitenmoser
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
7
Карялайнен
Расмус
КуПС
Оулу

История личных встреч

КуПС
Оулу

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

В
0:2
В
2:1
В
0:3
В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
24

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

14
26

Голов в среднем за матч

1.08
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
45

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 4 0.33
Ветели Йоона 3 0.25
Туоминен Яссе 2 0.17
Саволайнен Саку 2 0.17
Антви Клинтон 1 0.08
Сааринен Сет 1 0.08
Попович Антон 1 0.08
Биспо Габриэл 1 0.08
Видьеског Аксель 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (1) 0.64
Лииматта Отсо 3 0.27
Карялайнен Расмус 2 0.18
Йокелайнен Никлас 2 0.18
Lucas Morais 1 0.09
Yassin Daoussi 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 4 0
Биспо Габриэл 4 0
Коллинс Шичендже 4 0
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 2 1
Cristian Valencia III 3 0
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Паллас Ноа 2 0
Rony Huhtala 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0

Результаты матчей

КуПС
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Оулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
3
КуПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

5
5
КуПС
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Оулу
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
5
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
7%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
6
43%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
1
20%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
20%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0
Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4

Результаты матчей

КуПС
Оулу

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КуПС
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
6
1.5
6
4
1
10
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 0:1 12 5 5 2 19 - 9 20
4.
Оулу
 0:1 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Ильвес
 0:0 10 3 4 3 10 - 9 13
6.
КТП
 0:0 11 3 4 4 9 - 13 13
7.
Хонка
 0:1 12 3 3 6 8 - 11 12
8.
Интер Турку
 0:0 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Лахти
 1:0 9 2 4 3 7 - 11 10
10.
Хака
 0:0 11 2 4 5 13 - 19 10
11.
Мариехамн
 1:0 10 2 3 5 11 - 15 9
12.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 0:1 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Ильвес
 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 0:0 5 1 4 0 9 - 7 7
8.
Оулу
 0:1 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Мариехамн
 1:0 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лахти
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Хонка
 0:1 6 1 1 4 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:1 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 1:0 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 0:1 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
6.
Лахти
 1:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
КТП
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Мариехамн
 1:0 5 1 1 3 6 - 8 4
10.
Интер Турку
 0:0 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Хака
 0:0 6 1 0 5 4 - 12 3
12.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Ниссилья Урхо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Оулу
1.84
3.83
5.76
Все Коэффициенты
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