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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:0
Конец матча
Оулу
0'
1:0
2' Гол
Ниссилья Урхо
17' Желтая карточка
Коффей Эшли
53' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
62' Желтая карточка
Yassin Daoussi
87' Желтая карточка
Cristian Valencia III
90' Желтая карточка
Йокелайнен Никлас
90'+4
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
22
Тойвомяки
Ханри
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
17
Хейнонен
Артту
9
Туоминен
Яссе
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
5
Аффи
Янн
15
Cristian
Valencia
III
23
Yassin
Daoussi
30
Паллас
Ноа
44
Magnus
Breitenmoser
8
Каллинен
Йере
20
Лииматта
Отсо
9
Коффей
Эшли
7
Карялайнен
Расмус
КуПС
Оулу

История личных встреч

КуПС
Оулу

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

В
0:2
В
2:1
В
0:3
В
2:0
В
0:2
К
1:0
К
2:6
КС
0:2
КЛ
1:0
В
3:1
В
2:5
КЛ
0:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
24

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

14
26

Голов в среднем за матч

1.08
2

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

83
45

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 4 0.33
Ветели Йоона 3 0.25
Туоминен Яссе 2 0.17
Саволайнен Саку 2 0.17
Антви Клинтон 1 0.08
Сааринен Сет 1 0.08
Попович Антон 1 0.08
Биспо Габриэл 1 0.08
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 7 (1) 0.64
Лииматта Отсо 3 0.27
Карялайнен Расмус 2 0.18
Йокелайнен Никлас 2 0.18
Lucas Morais 1 0.09
Yassin Daoussi 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 4 0
Биспо Габриэл 4 0
Коллинс Шичендже 4 0
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Сиссе Ибраим 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коффей Эшли 3 1
Cristian Valencia III 4 0
Балисо Янга 3 0
Riku Selander 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Паллас Ноа 2 0
Йокелайнен Никлас 1 0
Rony Huhtala 1 0
Magnus Breitenmoser 1 0
Lucas Morais 1 0
Миеттинен Тони 1 0
Yassin Daoussi 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0
Лииматта Отсо 1 0
Onni Suutari 1 0

Результаты матчей

КуПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
3
КуПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

5
5
КуПС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Оулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

2
10

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
5
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
1
20%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0
Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4

Результаты матчей

КуПС
Оулу

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

КуПС
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
7
1.5
6
5
1
11
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
3.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Оулу
 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Хонка
 12 4 3 5 10 - 11 15
6.
Интер Турку
 8 4 1 3 13 - 11 13
7.
Ильвес
 10 3 4 3 11 - 10 13
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
Весь список
  • 63'
    Magnus Breitenmoser уходит с поля. Йокелайнен Никлас выходит вместо него
  • 63'
    Otso Liimatta уходит с поля. Lucas Morais выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Yassin Daoussi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Magnus Breitenmoser получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    17'
    Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Хейнонен Артту сделал результативную передачу.
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