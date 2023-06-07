Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
1:0
2' ГолНиссилья Урхо
17' Желтая карточкаКоффей Эшли
53' Желтая карточкаMagnus Breitenmoser
62' Желтая карточкаYassin Daoussi
87' Желтая карточкаCristian Valencia III
90' Желтая карточкаЙокелайнен Никлас
90'+4
Ход матча
2'
1:0
17'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
35
Уорд
Каллум
5
Аффи
Янн
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дийе МатарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
5 Аффи ЯннЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Onni Suutari
-
10 Lucas Morais
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
КуПС
Оулу
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
24
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
14
26
Голов в среднем за матч
1.08
2
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
83
45
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|4
|0.33
|Ветели Йоона
|3
|0.25
|Туоминен Яссе
|2
|0.17
|Саволайнен Саку
|2
|0.17
|Антви Клинтон
|1
|0.08
|Сааринен Сет
|1
|0.08
|Попович Антон
|1
|0.08
|Биспо Габриэл
|1
|0.08
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|7 (1)
|0.64
|Лииматта Отсо
|3
|0.27
|Карялайнен Расмус
|2
|0.18
|Йокелайнен Никлас
|2
|0.18
|Lucas Morais
|1
|0.09
|Yassin Daoussi
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|4
|0
|Биспо Габриэл
|4
|0
|Коллинс Шичендже
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Сиссе Ибраим
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коффей Эшли
|3
|1
|Cristian Valencia III
|4
|0
|Балисо Янга
|3
|0
|Riku Selander
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Паллас Ноа
|2
|0
|Йокелайнен Никлас
|1
|0
|Rony Huhtala
|1
|0
|Magnus Breitenmoser
|1
|0
|Lucas Morais
|1
|0
|Миеттинен Тони
|1
|0
|Yassin Daoussi
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
|Лииматта Отсо
|1
|0
|Onni Suutari
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Оулу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
3
КуПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Оулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
5
5
КуПС
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Оулу
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
2
10
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
5
100%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
40%
2
13%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
1
20%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
2
12%
61-75
1
20%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
КуПС - Хака 3:0 Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0
Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0
Оулу
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 Оулу - Хака 1:1 Лахти - Оулу 1:2 Оулу - Хонка 1:3
СЯК Сейнайоки - Оулу 1:4 Оулу - ВПС 2:1 Оулу - КуПС 0:2 Ильвес - Оулу 1:2 Оулу - СЯК Сейнайоки 0:3 ХИК - Оулу 1:1 Хака - Оулу 2:2 КТП - Оулу 0:2 Оулу - Коккола 8:1 Оулу - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Оулу - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 0:1 Оулу - Ильвес 0:2 ВПС - Оулу 2:1 Оулу - Лахти 2:1 Мариехамн - Оулу 2:4
Результаты матчей
КуПС
Оулу
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
КуПС
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
34
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
83
57
65
111
110
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 3
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4