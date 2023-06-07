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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
0:1
2' Гол
Сьорос Рику
16' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
0:1
17' Не забитый пенальти
Бук Клесио
1:1
30' Гол
Коски Вилле
2:1
37' Гол
Бук Клесио
43' Желтая карточка
Usman Suleman
45' Красная карточка
Сумусало Микко
61' Желтая карточка
De
90'+5
1
Рудаков
Максим
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
13
Ерёменко
Роман
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
81
Хенрикссон
Элмо
23
Сумусало
Микко
13
Кубронн
Жан-Кристоф
22
Гранлунд Альбин
4
Daniel
Enqvist
8
Нгамба
Альваро
5
Usman
Suleman
17
Сид
Робин
7
Сьорос
Рику
9
De
41
Анини
Самуэль
Хонка
Мариехамн

История личных встреч

Хонка
Мариехамн

23 матча

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
30.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Первый тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед

44 матча

34.1%
45.5%
20.4%
15 побед 20 ничьих 9 побед

Первый тайм

40.9%
38.6%
20.5%
18 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
0:0
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
1:3
В
0:2
К
2:2
В
1:0
В
0:0
К
2:1
VEL
1:0
VEL
1:2
В
3:0
В
2:2
В
1:3
К
0:0
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
4:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
1:3
В
3:2
В
1:4
В
2:1
КС
1:2
КЛ(2
4:3
КЛ(2
2:3
В
1:1
В
2:2
В
0:0
В
1:1
В
2:0
В
1:0
К
1:0
КЛ
3:1
В
2:2
В
3:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:2
В
3:2
В
2:0

Голы

Всего голов

33
33

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Среднее время на гол

61
86

Всего голов

65
56

Голов в среднем за матч

1.48
1.27

Тотал матчей

2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

60
70

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 4 0.33
Янсен Кевин 3 (1) 0.25
Алегрия Хуан 1 0.08
Коскинен Отсо 1 0.08
Коски Вилле 1 0.08
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
Mateo Ortiz 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.2
Лахти Тими 2 0.2
Сумусало Микко 1 0.1
Нгуекам Ариэль 1 0.1
Анини Самуэль 1 0.1
Сид Робин 1 0.1
Сьорос Рику 1 0.1
Нгамба Альваро 1 0.1
De 1 0.1
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Mateo Ortiz 3 0
Florian Krebs2 2 0
Ерёменко Роман 0 1
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Elias Aijala 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубронн Жан-Кристоф 3 1
De 4 0
Usman Suleman 4 0
Ндом Али 3 0
Сумусало Микко 1 1
Лахти Тими 2 0
Нгуекам Ариэль 2 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Анини Самуэль 1 0
Нгамба Альваро 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Хонка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
6
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мариехамн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
3
Хонка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

11
17
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
4
36%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1
Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0

Результаты матчей

Хонка
Мариехамн

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Хонка
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
2
3
9
1.5
3
7
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
3.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Оулу
 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Хонка
 12 4 3 5 10 - 11 15
6.
Интер Турку
 8 4 1 3 13 - 11 13
7.
Ильвес
 10 3 4 3 11 - 10 13
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    УДАЛЕНИЕ! - Сумусало Микко увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    43'
    Usman Suleman получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Коскинен Отсо сделал результативную передачу.
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