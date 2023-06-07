Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
0:1
2' ГолСьорос Рику
16' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
0:1
17' Не забитый пенальтиБук Клесио
1:1
30' ГолКоски Вилле
2:1
37' ГолБук Клесио
43' Желтая карточкаUsman Suleman
45' Красная карточкаСумусало Микко
61' Желтая карточкаDe
90'+5
Ход матча
2'
0:1
17'
0:1
30'
1:1
37'
2:1
43'
45'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Dario
Naamo
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
17
Сид
Робин
9
De
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Dario NaamoЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Elias Aijala
-
46 Baba Haruna
-
32 Mateo Ortiz
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
Хонка
Мариехамн
23 матча
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
30.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.8%
34.8%
17.4%
11 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Первый тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 15 побед
44 матча
34.1%
45.5%
20.4%
15 побед 20 ничьих 9 побед
Первый тайм
40.9%
38.6%
20.5%
18 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
40.9%
34.1%
11 побед 18 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
33
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Среднее время на гол
61
86
Всего голов
65
56
Голов в среднем за матч
1.48
1.27
Тотал матчей
2.5
39
Больше 89%
Меньше 11%
5
35
Больше 80%
Меньше 20%
9
23
Больше 52%
Меньше 48%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
60
70
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|4
|0.33
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.25
|Алегрия Хуан
|1
|0.08
|Коскинен Отсо
|1
|0.08
|Коски Вилле
|1
|0.08
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
|Mateo Ortiz
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.2
|Лахти Тими
|2
|0.2
|Сумусало Микко
|1
|0.1
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.1
|Анини Самуэль
|1
|0.1
|Сид Робин
|1
|0.1
|Сьорос Рику
|1
|0.1
|Нгамба Альваро
|1
|0.1
|De
|1
|0.1
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Mateo Ortiz
|3
|0
|Florian Krebs2
|2
|0
|Ерёменко Роман
|0
|1
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Elias Aijala
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубронн Жан-Кристоф
|3
|1
|De
|4
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Ндом Али
|3
|0
|Сумусало Микко
|1
|1
|Лахти Тими
|2
|0
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Нгамба Альваро
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Мариехамн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
6
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мариехамн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
3
Хонка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Мариехамн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
11
17
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
3
27%
4
24%
31-45
4
36%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3
Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1 Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0
Мариехамн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1
Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0
Результаты матчей
Хонка
Мариехамн
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Хонка
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
82
39
37
210
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 3
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4