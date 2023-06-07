  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лахти
1:2
Конец матча
ХИК
0'
1:0
3' Гол
Julius Tauriainen
40' Желтая карточка
Олусанья Антони
1:1
48' Гол
Радулович Боян
1:2
74' Пенальти
Радулович Боян
90'+5
31
Osku
Maukonen
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
5
Джалу
Бубакар
6
Samuel
Pasanen
25
Кунингас
Микко
22
Хертси
Лооренц
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
25
Илиев
Деян
28
Илитолва
Миска
15
Тенхо
Миро
4
Тойвио
Йоона
2
Оллила
Туомас
29
Олусанья
Антони
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
18
Topi
Keskinen
11
Риски
Роопе
9
Радулович
Боян
Лахти
ХИК

История личных встреч

Лахти
ХИК

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
71.4%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
78.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед

36 матчей

19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 29 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа

50 матчей

20%
22%
58%
10 побед 11 ничьих 29 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
10 побед 20 ничьих 20 побед

Второй тайм

20%
38%
42%
10 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

В
3:2
В
1:1
В
0:1
В
2:0
К
1:1
В
1:1
В
0:4
VEL
2:2
В
4:0
В
3:0
К
1:4
В
0:2
В
2:1
В
1:2
В
3:0
В
0:0
В
0:0
В
1:4
В
2:2
К
0:3
В
1:2
КЛ
1:1
В
1:0
В
0:0
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0
В
0:2
В
0:0
В
3:1
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
2:0
В
3:0
В
2:0
КЛ
1:2
ТМС
0:2
КЛ
3:2
К
3:0
В
0:1
В
0:0
КЛ
4:1
В
1:2
В
1:0
КЛ
2:2
ТМС
4:0
В
0:1
В
1:2
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.08
0.84

Среднее время на гол

83
107

Всего голов

41
35

Голов в среднем за матч

1.64
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

68
56

Голов в среднем за матч

1.36
1.12

Тотал матчей

2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирттийоки Юхо 2 0.22
Julius Tauriainen 1 0.11
Зекири Альтин 1 0.11
Matheus Alves I 1 (1) 0.11
Tommi Jaentti 1 0.11
Onni Hanninen 1 0.11
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 8 (2) 0.67
Оллила Туомас 3 0.25
Мерилуото Кай 2 0.17
Topi Keskinen 1 0.08
Пелтола Матти 1 0.08
Maksim Stjopin 1 0.08
Танака Атому 1 0.08
Паананен Алекси 1 0.08
Тенхо Миро 1 0.08
Liam Moeller 1 0.08
Райтала Юкка 0 0

Карточки

Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 4 0
Кунингас Микко 3 0
Кабаши Ариан 3 0
Зекири Альтин 3 0
Пеннинкангас Теему 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Клинга Матти 1 0
Irfan Sadik 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оллила Туомас 3 0
Тойвио Йоона 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Олусанья Антони 2 0
Пелтола Матти 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Паананен Алекси 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0

Результаты матчей

Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
5
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

5
13
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ХИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

7
18

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Забито

5
13
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90

Пропущено

9
2
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Забито

7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Пропущено

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0
Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1
ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0

Результаты матчей

Лахти
ХИК

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лахти
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
10
2
2
7
1.5
6
6
1
8
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
3.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Оулу
 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Хонка
 12 4 3 5 10 - 11 15
6.
Интер Турку
 8 4 1 3 13 - 11 13
7.
Ильвес
 10 3 4 3 11 - 10 13
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Олусанья Антони получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Matheus Alves сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Julius Tauriainen бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Лахти 1:2 ХИК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     