Тур: 1. Стадион: Лахден.
0'
1:0
3' ГолJulius Tauriainen
40' Желтая карточкаОлусанья Антони
1:1
48' ГолРадулович Боян
1:2
74' ПенальтиРадулович Боян
90'+5
Ход матча
3'
40'
48'
1:1
74'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
25
Илиев
Деян
15
Тенхо
Миро
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Лахти
ХИК
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
71.4%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
78.6%
10 побед 11 ничьих 0 побед
36 матчей
19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 29 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 8 ничьих 21 победа
50 матчей
20%
22%
58%
10 побед 11 ничьих 29 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
10 побед 20 ничьих 20 побед
Второй тайм
20%
38%
42%
10 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.08
0.84
Среднее время на гол
83
107
Всего голов
41
35
Голов в среднем за матч
1.64
1.4
Среднее время на гол
54
64
Всего голов
68
56
Голов в среднем за матч
1.36
1.12
Тотал матчей
2.5
45
Больше 90%
Меньше 10%
5
38
Больше 76%
Меньше 24%
12
24
Больше 48%
Меньше 52%
26
12
Больше 24%
Меньше 76%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
45
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.22
|Julius Tauriainen
|1
|0.11
|Зекири Альтин
|1
|0.11
|Matheus Alves I
|1 (1)
|0.11
|Tommi Jaentti
|1
|0.11
|Onni Hanninen
|1
|0.11
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|8 (2)
|0.67
|Оллила Туомас
|3
|0.25
|Мерилуото Кай
|2
|0.17
|Topi Keskinen
|1
|0.08
|Пелтола Матти
|1
|0.08
|Maksim Stjopin
|1
|0.08
|Танака Атому
|1
|0.08
|Паананен Алекси
|1
|0.08
|Тенхо Миро
|1
|0.08
|Liam Moeller
|1
|0.08
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|4
|0
|Кунингас Микко
|3
|0
|Кабаши Ариан
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Пеннинкангас Теему
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Клинга Матти
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оллила Туомас
|3
|0
|Тойвио Йоона
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Паананен Алекси
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Результаты матчей
Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
ХИК
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
5
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
5
13
Лахти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
ХИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
7
18
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
50%
1
14%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Забито
5
13
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
2
40%
3
23%
76-90
Пропущено
9
2
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Забито
7
20
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
2
29%
4
20%
46-60
1
14%
3
15%
61-75
2
29%
5
25%
76-90
Пропущено
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
8%
2
20%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1 Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0
Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2
ХИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1 Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1
ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0
Результаты матчей
Лахти
ХИК
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лахти
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
102
27
66
18
39
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|8
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Мариехамн
|Кубронн Жан-Кристоф
|1 3
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 3
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4