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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
0:0
Первый тайм: 5'
КТП
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
КТП
5.90
4.75
6.44
Все Коэффициенты
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
22
Luka
Kuittinen
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
6
Dimitri
Legbo
10
Форселль
Петтери
9
Darren
Smith
III
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
28
Де
Врис
Джек
8
Лаасконен
Йоханнес
23
Линдфорс
Матиас
32
Рамадингайе
Давид
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
Интер Турку
КТП

История личных встреч

Интер Турку
КТП

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

В
1:3
В
2:1
В
4:1
В
3:0
В
4:1
КС
3:2
В
3:0
В
0:2
КЛ
3:0
В
1:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 5 0.71
Юрю Томми 2 0.29
Тамминен Матиас 1 0.14
Ойяла Матиас 1 0.14
Алмен Микаэль 1 0.14
Нурми Ноа 1 0.14
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.4
Фуртадо Уиллис 4 0.4
Simo Roiha 1 0.1
Joni Maekelae 0 0
Де Врис Джек 0 0
Мантатис Георгиос 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ярвинен Ииро 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Юрю Томми 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Тамминен Матиас 1 0
Нурми Ноа 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 4 0
Gabriel Sandberg 4 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Рамадингайе Давид 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

2
6
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КТП
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1
Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1
КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2
МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2

Результаты матчей

Интер Турку
КТП

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
2
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
7
1
6
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
ХИК
 0:1 12 5 5 2 19 - 9 20
4.
Оулу
 0:1 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Ильвес
 0:0 10 3 4 3 10 - 9 13
6.
КТП
 0:0 11 3 4 4 9 - 13 13
7.
Хонка
 0:1 12 3 3 6 8 - 11 12
8.
Интер Турку
 0:0 8 3 2 3 11 - 10 11
9.
Лахти
 1:0 9 2 4 3 7 - 11 10
10.
Хака
 0:0 11 2 4 5 13 - 19 10
11.
Мариехамн
 1:0 10 2 3 5 11 - 15 9
12.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 1:0 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 0:1 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 0:0 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Ильвес
 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 0:0 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 0:0 5 1 4 0 9 - 7 7
8.
Оулу
 0:1 5 2 0 3 6 - 11 6
9.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Мариехамн
 1:0 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Лахти
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Хонка
 0:1 6 1 1 4 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 0:1 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 1:0 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
4.
Хонка
 0:1 6 2 2 2 5 - 6 8
5.
ХИК
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
6.
Лахти
 1:0 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
8.
КТП
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Мариехамн
 1:0 5 1 1 3 6 - 8 4
10.
Интер Турку
 0:0 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Хака
 0:0 6 1 0 5 4 - 12 3
12.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
ХИК Радулович Боян 6
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Интер Турку Darren Smith III 5
Хака Лескано Хуан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 4
Хонка Алегрия Хуан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
КТП
5.90
4.75
6.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Интер Турку 0:0 КТП онлайн

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