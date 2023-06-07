Тур: 1. Стадион: Веритас.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Интер Турку
КТП
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.33
Среднее время на гол
45
270
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
2.4
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
37
90
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|5
|0.71
|Юрю Томми
|2
|0.29
|Тамминен Матиас
|1
|0.14
|Ойяла Матиас
|1
|0.14
|Алмен Микаэль
|1
|0.14
|Нурми Ноа
|1
|0.14
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.4
|Фуртадо Уиллис
|4
|0.4
|Simo Roiha
|1
|0.1
|Joni Maekelae
|0
|0
|Де Врис Джек
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Тамминен Матиас
|1
|0
|Нурми Ноа
|1
|0
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нурмос Ласси
|4
|0
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Рамадингайе Давид
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Joni Maekelae
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КТП
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
2
6
Интер Турку
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КТП
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1
Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1
КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2
МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2
Результаты матчей
Интер Турку
КТП
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
КТП
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
24
12
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
37
16
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|12
|8
|1
|3
|15 - 5
|25
|2.
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|0:1
|12
|5
|5
|2
|19 - 9
|20
|4.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|15 - 17
|17
|5.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|6.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|7.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|8 - 11
|12
|8.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|9.
|1:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 11
|10
|10.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|11.
|1:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 15
|9
|12.
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|0
|2
|10 - 4
|15
|2.
|0:1
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|4.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|5.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|6.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|7.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|10.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 12
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|Оулу
|Коффей Эшли
|7 (1)
|ХИК
|Радулович Боян
|6
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|5 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|5
|Хака
|Лескано Хуан
|4 (2)
|КуПС
|Попович Антон
|4
|КТП
|Нурмос Ласси
|4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|4
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|4
|Хонка
|Алегрия Хуан
|4