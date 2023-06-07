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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
2:1
Конец матча
КТП
0'
8' Желтая карточка
Рамадингайе Давид
13' Желтая карточка
Юрю Томми
1:0
22' Гол
Darren Smith III
39' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
52' Красная карточка
Раутиола Миска
2:0
53' Гол
Алмен Микаэль
2:1
71' Гол
Simo Roiha
82' Желтая карточка
Паавола Матиас
90' Желтая карточка
Нурми Ноа
90'+5
13
Хуухтанен
Ээту
25
Арсьеро
Родриго
22
Luka
Kuittinen
3
Хямяляйнен
Юусо
4
Алмен
Микаэль
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
6
Dimitri
Legbo
10
Форселль
Петтери
9
Darren
Smith
III
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
2
Раутиола
Миска
4
Клинкенберг
Дан
28
Де
Врис
Джек
8
Лаасконен
Йоханнес
23
Линдфорс
Матиас
32
Рамадингайе
Давид
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
29
Michael
Simoes
Domingues
IV
Интер Турку
КТП

История личных встреч

Интер Турку
КТП

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

В
1:3
В
2:1
В
4:1
В
3:0
В
4:1
КС
3:2
В
3:0
В
0:2
КЛ
3:0
В
1:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.33

Среднее время на гол

45
270

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

2.4
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

37
90

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.75
Юрю Томми 2 0.25
Алмен Микаэль 2 0.25
Тамминен Матиас 1 0.13
Ойяла Матиас 1 0.13
Нурми Ноа 1 0.13
Форселль Петтери 0 0
Ярвинен Ииро 0 0
Ставицки Тимо 0 0
КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues IV 4 0.36
Фуртадо Уиллис 4 0.36
Simo Roiha 2 0.18
Joni Maekelae 0 0
Де Врис Джек 0 0
Мантатис Георгиос 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Юрю Томми 2 0
Нурми Ноа 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Тамминен Матиас 1 0
КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нурмос Ласси 4 0
Gabriel Sandberg 4 0
Рамадингайе Давид 3 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Раутиола Миска 0 1
Simo Roiha 1 0
Joni Maekelae 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
КТП
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КТП
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

2
6
Интер Турку
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
КТП
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
4
36%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Хонка 2:0 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1
Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1
КТП
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
КТП - ВПС 1:0 КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2
МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2 Миккелин Паллоильят - КТП 0:2 КТП - ТПС 0:1 ЕИФ Экенас - КТП 1:2

Результаты матчей

Интер Турку
КТП

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
КТП

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
8
1
7
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 12 8 1 3 15 - 5 25
2.
ХИК
 12 6 5 1 21 - 9 23
3.
СЯК Сейнайоки
 9 6 3 0 11 - 2 21
4.
Оулу
 11 5 2 4 15 - 17 17
5.
Хонка
 12 4 3 5 10 - 11 15
6.
Интер Турку
 8 4 1 3 13 - 11 13
7.
Ильвес
 10 3 4 3 11 - 10 13
8.
КТП
 11 3 3 5 10 - 15 12
9.
Хака
 11 2 4 5 14 - 20 10
10.
Лахти
 9 1 4 4 7 - 13 7
11.
ВПС
 9 1 3 5 5 - 13 6
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 11 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 7 5 0 2 10 - 4 15
2.
ХИК
 6 4 2 0 13 - 2 14
3.
СЯК Сейнайоки
 5 4 1 0 6 - 2 13
4.
Интер Турку
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Ильвес
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
КТП
 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Хака
 5 1 4 0 10 - 8 7
8.
Хонка
 6 2 1 3 5 - 5 7
9.
Оулу
 5 2 0 3 6 - 11 6
10.
Мариехамн
 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
ВПС
 5 1 2 2 2 - 4 5
12.
Лахти
 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 6 3 2 1 9 - 6 11
2.
КуПС
 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
ХИК
 6 2 3 1 8 - 7 9
4.
СЯК Сейнайоки
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Хонка
 6 2 2 2 5 - 6 8
6.
Лахти
 6 1 3 2 5 - 9 6
7.
Ильвес
 5 1 2 2 4 - 4 5
8.
КТП
 5 1 1 3 4 - 7 4
9.
Интер Турку
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Хака
 6 1 0 5 4 - 12 3
11.
ВПС
 4 0 1 3 3 - 9 1
12.
Мариехамн
 5 0 1 4 6 - 10 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 8
Оулу Коффей Эшли 7 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6
Хака Лескано Хуан 5 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн Кубронн Жан-Кристоф 1 3
Оулу Коффей Эшли 1 3
КуПС Попович Антон 4
КТП Нурмос Ласси 4
Лахти Джалу Бубакар 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Форселль Петтери уходит с поля. Нурми Ноа выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      39'
      Ярвинен Ииро получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Ярвинен Ииро сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Юрю Томми получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Рамадингайе Давид получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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