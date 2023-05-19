  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Арсенал Саранди
2:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
2' Желтая карточка
Lucas Souto
1:0
9' Гол в свои ворота
Joaquin Laso
13' Желтая карточка
Santiago Toloza
14' Желтая карточка
Facundo Pons
31' Желтая карточка
Спорле Адриан
40' Желтая карточка
Ricardo Zielinski
52' Желтая карточка
Joaquin Pombo
2:0
63' Гол
Facundo Pons
67' Желтая карточка
Joaquin Laso
2:1
77' Гол
Matias Gimenez Rojas
78' Желтая карточка
Ayrton Costa
88' Желтая карточка
Martin Sarrafiore
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
18
Gonzalo
Muscia
28
Пенья
Фелипе
27
Lucas
Brochero
10
Santiago
Toloza
22
Brian
Guzman
7
Facundo
Pons
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
29
Braian
Martinez
28
Sergio
Ortiz
8
Лопес
Кевин
21
Javier
Vallejo
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Каутеруссио
Мартин
Арсенал Саранди
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:0
ЛП
3:0
КДМЭП
3:4
С
1:1
С
1:2
П
0:2
П
2:0
КС
1:0
КС
1:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
0:2
П
3:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.88
1.14

Среднее время на гол

48
78

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

61
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.24
Леал Луиш 3 0.18
Brian Guzman 2 (1) 0.12
Tiago Banega 1 0.06
Facundo Pons 1 0.06
Спорле Адриан 1 0.06
Flabian Londono 1 0.06
Lucas Brochero 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (6) 0.53
Matias Gimenez Rojas 2 (1) 0.12
Mateo Barcia 1 0.06
Sergio Ortiz 1 0.06
Javier Vallejo 1 0.06

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Souto 6 0
Спорле Адриан 4 1
Joaquin Pombo 4 1
Facundo Pons 5 0
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Santiago Toloza 4 0
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Tiago Banega 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 7 0
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Joaquin Laso 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Christian Baez 2 0
Martin Sarrafiore 2 0
Элисальде Эдгар 2 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Braian Martinez 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Ricardo Zielinski 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

4
5
Арсенал Саранди
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

3
9
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Индепендьенте Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

7
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90

Забито

14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
14%
5
33%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90

Пропущено

25
21
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
7
28%
4
19%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
5
20%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
6
5
12
1.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
4.
Дефенса и Хустисия
 16 8 5 3 21 - 9 29
5.
Эстудиантес Ла Плата
 16 8 4 4 19 - 14 28
6.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
7.
Росарио Сентраль
 16 7 6 3 23 - 19 27
8.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Химнасия Ла-Плата
 16 6 3 7 16 - 23 21
15.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 16 5 4 7 12 - 18 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 15 1 6 8 8 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
7.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
8.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
9.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
10.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
11.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
12.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
13.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
14.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
15.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Ricardo Zielinski получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Спорле Адриан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Факундо Понс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Santiago Toloza получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Хоакин Ласо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      2'
      Lucas Souto получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Саранди 2:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     