Тур: 17.
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаLucas Souto
1:0
9' Гол в свои воротаJoaquin Laso
13' Желтая карточкаSantiago Toloza
14' Желтая карточкаFacundo Pons
31' Желтая карточкаСпорле Адриан
40' Желтая карточкаRicardo Zielinski
52' Желтая карточкаJoaquin Pombo
2:0
63' ГолFacundo Pons
67' Желтая карточкаJoaquin Laso
2:1
77' ГолMatias Gimenez Rojas
78' Желтая карточкаAyrton Costa
88' Желтая карточкаMartin Sarrafiore
90'+5
Ход матча
2'
9'
1:0
13'
14'
31'
52'
63'
2:0
67'
77'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Куэста Хуан
-
-
15 Franco Vega
-
31 Ivan Cabrera
-
20 E. Viveros
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
15 матчей
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.88
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
61
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.24
|Леал Луиш
|3
|0.18
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.12
|Tiago Banega
|1
|0.06
|Facundo Pons
|1
|0.06
|Спорле Адриан
|1
|0.06
|Flabian Londono
|1
|0.06
|Lucas Brochero
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (6)
|0.53
|Matias Gimenez Rojas
|2 (1)
|0.12
|Mateo Barcia
|1
|0.06
|Sergio Ortiz
|1
|0.06
|Javier Vallejo
|1
|0.06
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Souto
|6
|0
|Спорле Адриан
|4
|1
|Joaquin Pombo
|4
|1
|Facundo Pons
|5
|0
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Santiago Toloza
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|7
|0
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Joaquin Laso
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Martin Sarrafiore
|2
|0
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
|Ricardo Zielinski
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Индепендьенте Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
5
Арсенал Саранди
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
3
9
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Индепендьенте Авельянеда
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
18%
1
13%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
2
40%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
14
13
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
3
21%
2
15%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
4
31%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
21%
3
23%
76-90
Забито
14
15
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
14%
5
33%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
3
21%
4
27%
76-90
Пропущено
25
21
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 13
5
20%
3
14%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
7
28%
4
19%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
1
4%
3
14%
61-75
5
20%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
45
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
116
512
512
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4