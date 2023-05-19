Тур: 17.
1:0
Второй тайм: 74'
0'
1:0
31' ГолTadeo Allende
45' Желтая карточкаGuillermo Enrique
45' Желтая карточкаSalomon Rodriguez
68' Желтая карточкаLeonardo Morales
Ход матча
31'
1:0
68'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Alan LescanoНападающий
- Запасные игроки
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
-
10 Tomas Muro
-
-
-
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Годой Крус
Химнасия Ла-Плата
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
0.89
Среднее время на гол
55
101
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.24
|Salomon Rodriguez
|3
|0.18
|Gonzalo Abrego
|3
|0.18
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.12
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Конечни Томас
|1
|0.06
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.06
|Braian Salvareschi
|1
|0.06
|Silvio Ulariaga
|1
|0.06
|Enzo Larrosa
|1
|0.06
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Lescano
|3
|0.18
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.18
|Ivo Mammini
|2
|0.12
|Сольдано Франко
|1
|0.06
|Maximiliano Comba
|1
|0.06
|Guillermo Enrique
|1
|0.06
|Leonardo Morales
|1
|0.06
|Leandro Contin
|1
|0.06
|Erik Ramirez
|1
|0.06
|Franco Torres
|1
|0.06
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.06
|Agustin Bolivar
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Hernan Lopez
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Родригес Диего II
|2
|0
|Lucas Arce
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Bruno Sosa
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Конечни Томас
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирамон Игнасио
|5
|1
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Guillermo Enrique
|2
|1
|Erik Ramirez
|3
|0
|Leonardo Morales
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Agustin Bolivar
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Alan Lescano
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
2
Годой Крус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
6
9
Годой Крус
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Химнасия Ла-Плата
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
7
16
7 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
5
31%
16-30
4
57%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
2
11%
3
19%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
2
11%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
4
25%
76-90
Пропущено
18
23
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
5
22%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
2
11%
6
26%
46-60
3
17%
4
17%
61-75
2
11%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1
Результаты матчей
Годой Крус
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
35
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
44
27
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
511
412
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|4.
|16
|8
|5
|3
|21 - 9
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|19 - 14
|28
|6.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|7.
|16
|7
|6
|3
|23 - 19
|27
|8.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|19 - 18
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|22 - 15
|25
|10.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|15.
|0:1
|17
|6
|3
|8
|16 - 24
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|18.
|16
|5
|4
|7
|12 - 18
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|15
|1
|6
|8
|8 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|7.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|9.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|10.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|12.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|19.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|21.
|0:1
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|22.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4