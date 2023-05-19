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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Годой Крус
2:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
31' Гол
Tadeo Allende
45' Желтая карточка
Guillermo Enrique
45' Желтая карточка
Salomon Rodriguez
68' Желтая карточка
Leonardo Morales
89' Желтая карточка
Lucas Arce
2:0
90' Гол
Конечни Томас
90' Желтая карточка
Конечни Томас
90'+6
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Juan
Andres
Meli
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
11
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
32
Matias
Melluso
27
Сольдано
Франко
14
Agustin
Bolivar
15
Санчес
Николас
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
20
Alan
Lescano
Годой Крус
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Годой Крус
Химнасия Ла-Плата

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
4:0
С
2:4
С
1:0
С
3:0
П
0:3
П
2:2
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
0:0
ПА
2:2
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
0.89

Среднее время на гол

55
101

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.24
Salomon Rodriguez 3 0.18
Gonzalo Abrego 3 0.18
Конечни Томас 2 0.12
Родригес Диего II 2 (2) 0.12
Hernan Lopez 1 0.06
Nicolas Fernandez3 1 0.06
Braian Salvareschi 1 0.06
Silvio Ulariaga 1 0.06
Enzo Larrosa 1 0.06
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Lescano 3 0.18
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.18
Ivo Mammini 2 0.12
Сольдано Франко 1 0.06
Maximiliano Comba 1 0.06
Guillermo Enrique 1 0.06
Leonardo Morales 1 0.06
Leandro Contin 1 0.06
Erik Ramirez 1 0.06
Franco Torres 1 0.06
Bautista Barros Schelotto 1 0.06
Agustin Bolivar 0 0
Tomas Muro 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 6 0
Nicolas Fernandez3 4 0
Salomon Rodriguez 4 0
Hernan Lopez 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Lucas Arce 3 0
Thomas Galdames 1 1
Родригес Диего II 2 0
Конечни Томас 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Bruno Sosa 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирамон Игнасио 5 1
Felipe Sanchez 6 0
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Guillermo Enrique 2 1
Leonardo Morales 3 0
Erik Ramirez 3 0
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Коласо Николас 1 0
Agustin Bolivar 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Alan Lescano 1 0
Diego Mastrangelo 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2
Годой Крус
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

6
9
Годой Крус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
15%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
31%
1
14%
76-90

Пропущено

7
18
7 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
5
28%
16-30
4
57%
2
11%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Забито

7
9
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
2
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
1
14%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Забито

20
16
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
10%
3
19%
1-15
4
20%
1
6%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
7
35%
4
25%
76-90

Пропущено

18
25
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
17%
1
4%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
2
11%
6
24%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
2
11%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто - Годой Крус 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1

Результаты матчей

Годой Крус
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
8
6
11
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 17 9 4 4 20 - 14 31
4.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
5.
Росарио Сентраль
 2:1 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 1:2 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
8.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
9.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 0:1 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 1:0 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 2:1 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 9 5 2 2 11 - 6 17
6.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 1:2 9 4 3 2 12 - 8 15
10.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 0:1 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 1:0 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 1:2 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Росарио Сентраль
 2:1 8 1 4 3 8 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Унион Санта-Фе
 1:0 9 1 4 4 5 - 11 7
23.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
25.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Банфилд
 0:1 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Конечни Томас получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Tadeo Allende сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Конечни Томас бьет в цель!
  • 90'
    Nicolas Fernandez уходит с поля. Брайан Сальварески выходит вместо него
  • 90'
    Salomon Rodriguez уходит с поля. Enzo Larrosa выходит вместо него
  • Желтая карточка
    89'
    Lucas Arce получил желтую карточку от судьи
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    • 46'
      Nicolas Sanchez уходит с поля. Эрик Рамирес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Salomon Rodriguez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      48'
      Guillermo Enrique получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Гонсало Абрего сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Tadeo Allende бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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