Тур: 17.
0:1
Второй тайм: 90+'
0'
27' Желтая карточкаFranco Calderon
44' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
47' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
73' Желтая карточкаЖордан Федерико
0:1
87' ГолEnzo Roldan
88' Желтая карточкаMauro Luna Diale
Ход матча
27'
44'
73'
87'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Mauro
Pitton
32
Пас
Николас
21
Gaston
Comas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Gaston ComasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.18
|Масиэль Леандро
|2
|0.12
|Lucas Besozzi
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Facundo Castelli
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1
|0.06
|Торрес Кристиан
|1
|0.06
|Marcelo Benitez II
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Gonzalo Goni
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|2
|0.13
|Tomas Gonzalez
|1
|0.06
|Luciano Aued
|1
|0.06
|Yeison Gordillo
|1
|0.06
|Пирис Оскар
|1
|0.06
|Mauro Luna Diale
|1
|0.06
|Bryan Castrillon
|1
|0.06
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Marcelo Benitez II
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Julian Navas
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Жордан Федерико
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|5
|1
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Franco Calderon
|2
|1
|Luciano Aued
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|1
|Imanol Machuca
|1
|1
|Пирис Оскар
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Унион Санта-Фе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
7
3
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Унион Санта-Фе
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
18
22
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
4
22%
5
23%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0
Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
78
412
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|1:0
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|5.
|2:1
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|1:2
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|22 - 15
|25
|10.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|15.
|17
|6
|3
|8
|16 - 25
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|18.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|1:0
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|9.
|1:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|12.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|19.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|1:2
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4