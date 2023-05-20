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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
27' Желтая карточка
Franco Calderon
44' Желтая карточка
Marcos Mosqueira
47' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
74' Желтая карточка
Жордан Федерико
0:1
87' Гол
Enzo Roldan
89' Желтая карточка
Mauro Luna Diale
90' Желтая карточка
Julian Navas
90'+11
1
Marcos
Ledesma
4
Julian
Navas
2
Fabio
Pereyra
29
Gustavo
Canto
16
Marcelo
Benitez
II
44
Brian
Farioli
28
Mauro
Pitton
25
Масиэль
Леандро
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
20
Facundo
Castelli
77
Santiago
Mele
32
Пас
Николас
2
Franco
Calderon
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
37
Lucas
Esquivel
39
Imanol
Machuca
21
Gaston
Comas
17
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
30
Jerome
Domina
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Унион Санта-Фе
5-4-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:4
ЛП
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 3 0.18
Масиэль Леандро 2 0.12
Lucas Besozzi 1 0.06
Ciro Rius 1 0.06
Facundo Castelli 1 0.06
Brian Farioli 1 0.06
Торрес Кристиан 1 0.06
Marcelo Benitez II 1 0.06
Jesus Soraire 1 0.06
Gonzalo Goni 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 2 0.13
Enzo Roldan 1 0.06
Tomas Gonzalez 1 0.06
Luciano Aued 1 0.06
Yeison Gordillo 1 0.06
Пирис Оскар 1 0.06
Mauro Luna Diale 1 0.06
Bryan Castrillon 1 0.06
Корвалан Клаудио 0 0
Federico Vera 0 0
Thiago Vecino 0 0
Francisco Gerometta 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 0
Ciro Rius 3 0
Gustavo Canto 3 0
Mauro Pitton 3 0
Marcelo Benitez II 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Жордан Федерико 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 5 1
Корвалан Клаудио 6 0
Federico Vera 4 0
Mauro Luna Diale 2 1
Franco Calderon 2 1
Luciano Aued 3 0
Imanol Machuca 1 1
Пирис Оскар 2 0
Enzo Roldan 2 0
Tomas Gonzalez 0 1
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Jerome Domina 1 0
Marcos Mosqueira 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

7
3
Сентраль Кордоба Росарио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Унион Санта-Фе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
4
21%
5
23%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0
Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
8
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
8
8
4
13
1.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
4.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
8.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
9.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
13.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
14.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
6.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
10.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
23.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
25.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    98'
    Хулиан Навас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Мауро Диале получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Франциско Герометта сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Энцо Ролдан бьет в цель!
  • 86'
    Пас Николас уходит с поля. Даниэль Хуарес выходит вместо него
  • 85'
    Jeronimo Domina уходит с поля. Junior Marabel выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Joaquin Mosqueira получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Франко Кальдерон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Унион Санта-Фе онлайн

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