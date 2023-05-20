Тур: 17.
0:1
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаFranco Calderon
44' Желтая карточкаMarcos Mosqueira
47' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
74' Желтая карточкаЖордан Федерико
0:1
87' ГолEnzo Roldan
89' Желтая карточкаMauro Luna Diale
90' Желтая карточкаJulian Navas
90'+11
Ход матча
27'
44'
74'
87'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Mauro
Pitton
32
Пас
Николас
21
Gaston
Comas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Gaston ComasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Mendez
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.18
|Масиэль Леандро
|2
|0.12
|Lucas Besozzi
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Facundo Castelli
|1
|0.06
|Brian Farioli
|1
|0.06
|Торрес Кристиан
|1
|0.06
|Marcelo Benitez II
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Gonzalo Goni
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|2
|0.13
|Enzo Roldan
|1
|0.06
|Tomas Gonzalez
|1
|0.06
|Luciano Aued
|1
|0.06
|Yeison Gordillo
|1
|0.06
|Пирис Оскар
|1
|0.06
|Mauro Luna Diale
|1
|0.06
|Bryan Castrillon
|1
|0.06
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Francisco Gerometta
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|3
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Marcelo Benitez II
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Жордан Федерико
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|5
|1
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Mauro Luna Diale
|2
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Luciano Aued
|3
|0
|Imanol Machuca
|1
|1
|Пирис Оскар
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Tomas Gonzalez
|0
|1
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
|Marcos Mosqueira
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Унион Санта-Фе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
4
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Унион Санта-Фе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
7
3
Сентраль Кордоба Росарио
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Унион Санта-Фе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
2
18%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
19
22
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
2
11%
5
23%
31-45
4
21%
5
23%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
6
32%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0
Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
5%
40%
55%
1 победа 8 ничьих 11 поражений
Унион Санта-Фе - Сармиенто 0:2 Унион Санта-Фе - Альмагро 1:1 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
88
413
115
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4