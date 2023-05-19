Тур: 17.
1:0
Второй тайм: 74'
0'
9' Желтая карточкаДель Пино Маго Луис
28' Желтая карточкаAlejandro Cabrera
1:0
52' ГолГодой Матиас
61' Вторая желтая карточкаAlejandro Cabrera
67' Желтая карточкаСоса Хосе
68' Желтая карточкаLautaro Rios
Ход матча
52'
1:0
67'
68'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Juan
Bisanz
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Eros Mancuso
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
27 Pedro Souto
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Банфилд
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
70
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.35
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.18
|Рольхейсер Бенхамин
|2
|0.12
|Годой Матиас
|2
|0.12
|Gaston Benedetti
|2
|0.12
|Leonardo Godoy
|1
|0.06
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.06
|Лолло Лусиано
|1
|0.06
|Mauro Menzdez
|1
|0.06
|Zaid Abner Romero
|1
|0.06
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Соса Хосе
|0
|0
|Axel Atum
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.18
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.06
|Чавес Андрес
|1
|0.06
|Sebastian Sosa II
|1
|0.06
|Milton Gimenez
|1
|0.06
|Aaron Quiroz
|1
|0.06
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Аскасибар Сантьяго
|4
|0
|Santiago Nunez
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Gaston Benedetti
|2
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|1
|Алеман Брайн
|4
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
4
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
9
2
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Банфилд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Забито
20
8
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
4
20%
1
13%
1-15
2
10%
4
50%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
6
30%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
4
31%
6
29%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Банфилд
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
36
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
79
511
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|1:0
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|5.
|2:1
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|1:2
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|8.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|9.
|15
|7
|4
|4
|22 - 15
|25
|10.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|11.
|16
|6
|5
|5
|14 - 14
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|13.
|16
|6
|3
|7
|20 - 16
|21
|14.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|15.
|17
|6
|3
|8
|16 - 25
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|16
|5
|5
|6
|14 - 19
|20
|18.
|0:1
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|0:1
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|1:0
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|5.
|1:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|9.
|1:2
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|11.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|12.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|17.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|18.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|19.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|0:1
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|1:2
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|13.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|2:1
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|1:0
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4