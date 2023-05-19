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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Эстудиантес Ла Плата
1:0
Второй тайм: 74'
Банфилд
0'
9' Желтая карточка
Дель Пино Маго Луис
28' Желтая карточка
Alejandro Cabrera
1:0
52' Гол
Годой Матиас
61' Вторая желтая карточка
Alejandro Cabrera
67' Желтая карточка
Соса Хосе
68' Желтая карточка
Lautaro Rios
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
30
Jorge
Rodriguez
I
29
Leonardo
Godoy
5
Аскасибар
Сантьяго
7
Соса
Хосе
13
Gaston
Benedetti
17
Боселли
Мауро
10
Рольхейсер
Бенхамин
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
30
Дель
Пино
Маго
Луис
33
Инсуа
Эмануэль
17
Juan
Bisanz
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
20
Ignacio
Rodriguez
45
Milton
Gimenez
7
Sebastian
Sosa
II
Эстудиантес Ла Плата
3-1-4-2
Банфилд
4-4-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Банфилд

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:2
С
1:0
КДЛС
0:2
КДЛС
0:1
С
0:2
С
1:1
П
3:2
П
1:2
П
1:1
П
0:3
ПА
2:1
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
1:0
ПА
2:2
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
70

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.35
Аскасибар Сантьяго 3 0.18
Рольхейсер Бенхамин 2 0.12
Годой Матиас 2 0.12
Gaston Benedetti 2 0.12
Leonardo Godoy 1 0.06
Jorge Rodriguez I 1 0.06
Лолло Лусиано 1 0.06
Mauro Menzdez 1 0.06
Zaid Abner Romero 1 0.06
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Соса Хосе 0 0
Axel Atum 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 3 (2) 0.18
Алеман Брайн 1 (1) 0.06
Чавес Андрес 1 0.06
Sebastian Sosa II 1 0.06
Milton Gimenez 1 0.06
Aaron Quiroz 1 0.06
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Аскасибар Сантьяго 4 0
Santiago Nunez 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Gaston Benedetti 2 0
Мас Эмануэль 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 1
Алеман Брайн 4 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Банфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
4
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Банфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

9
2
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Банфилд
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
5
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
33%
6
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
2
33%
4
29%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
100%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Забито

20
8
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
4
20%
1
13%
1-15
2
10%
4
50%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
6
30%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
25%
1
13%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
4
31%
6
29%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
3
23%
1
5%
61-75
3
23%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Банфилд

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
6
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
5
11
1.5
2
14
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 17 9 4 4 20 - 14 31
4.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
5.
Росарио Сентраль
 2:1 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 1:2 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
8.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
9.
Ланус
 15 7 4 4 22 - 15 25
10.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
13.
Бока Хуниорс
 16 6 3 7 20 - 16 21
14.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 0:1 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 1:0 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 2:1 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 9 5 2 2 11 - 6 17
6.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 1:2 9 4 3 2 12 - 8 15
10.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
11.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
17.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
18.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
19.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 0:1 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 1:0 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 1:2 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 1:0 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
10.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 8 2 3 3 7 - 11 9
12.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
13.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Росарио Сентраль
 2:1 8 1 4 3 8 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Унион Санта-Фе
 1:0 9 1 4 4 5 - 11 7
23.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
25.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Банфилд
 0:1 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Алехандро Кабрера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Дель Пино Маго Луис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Лучшие коэффициенты
    Эстудиантес Ла Плата
    Ничья
    Банфилд
    1.71
    3.45
    4.90
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