Тур: 17.
1:0
Перерыв
Ход матча
15'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Juan
Caceres
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Juan CaceresЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Pablo ArandaЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
22 Julio Soler
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
История личных встреч
Ланус
Ньюэллс Олд Бойз
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
1.45
1.33
Среднее время на гол
61
67
Всего голов
34
31
Голов в среднем за матч
1.31
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
75
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Diaz III
|9 (4)
|0.56
|Franco Troyansky
|3
|0.19
|Franco Orozco
|3
|0.19
|Де Ла Вега Педро
|2
|0.13
|Jose Maria Canale
|1
|0.06
|Брагьери Диего
|1
|0.06
|Tomas Belmonte
|1
|0.06
|Raul Loaiza
|1
|0.06
|Matias Esquivel
|1
|0.06
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.06
|Luciano Boggio
|0
|0
|Лема Кристиан
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|3
|0.18
|Jorge Recalde
|2
|0.12
|Веласкес Виктор
|2
|0.12
|Агирре Брайан
|1
|0.06
|Bruno Pitton
|1
|0.06
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.06
|Сфорца Хуан
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.06
|Jherson Mosquera
|1
|0.06
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|4
|2
|Leandro Diaz III
|5
|1
|Tomas Belmonte
|6
|0
|Jose Maria Canale
|3
|1
|Luciano Boggio
|3
|1
|Де Ла Вега Педро
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Lucas Acosta II
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Моралес Лаутаро
|0
|1
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Facundo Perez
|1
|0
|Franco Orozco
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Brian Aguilar
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Jherson Mosquera
|4
|1
|Дитта Вильер
|3
|1
|Феррейра Кристиан I
|4
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
6
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
9
7
Ланус
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
9%
2
29%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
57%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
25%
5
38%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
4
57%
76-90
Пропущено
11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
1
0%
0%
Забито
22
14
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
4
18%
2
14%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
7
32%
2
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
2
9%
5
36%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
5
33%
5
36%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
1
7%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1
Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Результаты матчей
Ланус
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ланус
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
78
412
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|17
|10
|5
|2
|19 - 6
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|4.
|16
|9
|3
|4
|29 - 15
|30
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|8.
|16
|8
|3
|5
|14 - 13
|27
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|21 - 16
|23
|12.
|0:1
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|14.
|0:0
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|16 - 25
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|18.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|26.
|0:0
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|5.
|0:1
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|9.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|10.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|11.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|12.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|0:0
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4