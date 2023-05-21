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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Ланус
1:0
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
15' Гол
Leandro Diaz III
41' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
90'+5
42
Lucas
Acosta
II
24
Juan
Caceres
33
Агилар
Фелипе
2
Лема
Кристиан
14
Санчес-Миньо
Хуан
15
Raul
Loaiza
5
Tomas
Belmonte
8
Luciano
Boggio
11
Franco
Orozco
18
Leandro
Diaz
III
10
Де
Ла
Вега
Педро
1
Lucas
Hoyos
42
Guillermo
Luis
Ortiz
4
Дитта
Вильер
19
Захир
Факундо
Мансиллья
6
Jherson
Mosquera
43
Lisandro
Sebastian
Montenegro
13
Сфорца
Хуан
22
Портилльо
Маркос
23
Мартино
Анджело
16
Реаско
Джоркаефф
27
Jeremias
Perez
Ланус
4-3-3
Ньюэллс Олд Бойз
3-5-2

История личных встреч

Ланус
Ньюэллс Олд Бойз

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

19.2%
42.3%
38.5%
5 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:2
ЛП
1:3
КДМЗ4
3:1
КДМЗ4
2:4
С
1:1
С
2:0
С
1:0
П
1:1
П
3:0
П
2:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
2:2
П
0:3
П
0:1
П
0:0
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

1.45
1.33

Среднее время на гол

61
67

Всего голов

34
31

Голов в среднем за матч

1.31
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
75

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Diaz III 9 (4) 0.56
Franco Troyansky 3 0.19
Franco Orozco 3 0.19
Де Ла Вега Педро 2 0.13
Jose Maria Canale 1 0.06
Брагьери Диего 1 0.06
Tomas Belmonte 1 0.06
Raul Loaiza 1 0.06
Matias Esquivel 1 0.06
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.06
Luciano Boggio 0 0
Лема Кристиан 0 0
Juan Caceres 0 0
Braian Aguirre 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 3 0.18
Jorge Recalde 2 0.12
Веласкес Виктор 2 0.12
Агирре Брайан 1 0.06
Bruno Pitton 1 0.06
Франциско Гонсалес I 1 0.06
Сфорца Хуан 1 0.06
Феррейра Кристиан I 1 0.06
Захир Факундо Мансиллья 1 0.06
Jherson Mosquera 1 0.06
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 4 2
Leandro Diaz III 5 1
Tomas Belmonte 6 0
Jose Maria Canale 3 1
Luciano Boggio 3 1
Де Ла Вега Педро 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Lucas Acosta II 2 0
Braian Aguirre 2 0
Моралес Лаутаро 0 1
Акоста Лаутаро 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Raul Loaiza 1 0
Facundo Perez 1 0
Franco Orozco 1 0
Juan Caceres 1 0
Brian Aguilar 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 6 0
Jherson Mosquera 4 1
Дитта Вильер 3 1
Феррейра Кристиан I 4 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Jorge Recalde 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Мартино Анджело 1 0
Jeremias Perez 1 0

Результаты матчей

Ланус
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
6
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

9
7
Ланус
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Ньюэллс Олд Бойз
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (8)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
4
57%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
3
21%
1-15
1
25%
5
36%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

11
7
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 12
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
2
29%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
4
57%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
1
0%
0%

Забито

23
14
15 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
5
22%
2
14%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
2
14%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
5
36%
61-75
2
9%
5
36%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
5
33%
5
33%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
5
33%
1
7%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Ланус - Сол де Мэйо 3:1 Ланус - Уракан 1:0 Ланус - Сармиенто 2:1
Годой Крус - Ланус 4:4 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Тигре - Ланус 2:1 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ланус 0:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Колон - Ланус 1:2 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Ланус - Патронато Парана 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2

Результаты матчей

Ланус
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Ланус
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
7
7
9
1.5
4
13
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
4.
Тальерес Кордоба
 16 9 3 4 29 - 15 30
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 16 8 3 5 14 - 13 27
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
13.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
14.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 17 2 9 6 13 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
10.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
23.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
25.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Гильермо Луис Ортис получил желтую карточку от судьи
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