Тур: 17.
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хара ФранкоПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Бельграно
Тальерес Кордоба
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
0.43
Среднее время на гол
270
210
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.67
Среднее время на гол
78
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
0.9
0.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
100
180
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9 (2)
|0.56
|Ulises Sanchez
|2
|0.13
|Bruno Zapelli
|1
|0.06
|Ariel Garcia
|1
|0.06
|Lucas Diarte
|1
|0.06
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|11
|0.69
|Гарро Родриго
|4
|0.25
|Ramon Sosa
|3
|0.19
|Пиццини Франсиско
|3
|0.19
|Бустос Науэль
|3
|0.19
|Валойес Диего
|2 (1)
|0.13
|Каталан Матиас
|1
|0.06
|Juan Portillo
|1
|0.06
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Alejandro Rebola
|1
|2
|Ariel Garcia
|3
|0
|Pablo Vegetti
|3
|0
|Nicolas Meriano
|3
|0
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Ulises Sanchez
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Portillo
|2
|1
|Мартино Анджело
|2
|1
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Эррера Гидо
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Ортегоса Диего
|2
|0
|Ramon Sosa
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
0
3
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
7
11
Бельграно
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Тальерес Кордоба
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
7
14
Голы по времени матча
Забито
6
16
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
67%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
33%
4
25%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
2
67%
1
13%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
14
30
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
0
0%
8
27%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
9
64%
1
3%
31-45
1
7%
4
13%
46-60
2
14%
9
30%
61-75
2
14%
5
17%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 10
2
15%
1
7%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
3
23%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
4
31%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1
Результаты матчей
Бельграно
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
63
25
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
61
27
52
18
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
412
106
115
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|27 - 8
|37
|2.
|17
|10
|5
|2
|19 - 6
|35
|3.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|29 - 15
|31
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|8.
|0:0
|17
|8
|4
|5
|14 - 13
|28
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|21 - 16
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|13.
|16
|6
|4
|6
|18 - 15
|22
|14.
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|16 - 25
|21
|16.
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|18.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|20.
|16
|4
|6
|6
|15 - 20
|18
|21.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|22.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|26.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|4.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|5.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|9.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|6 - 3
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|11.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|12.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|21.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|22.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|0:0
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|14.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|21.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|22.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|23.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|25.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4