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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Бельграно
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
17' Желтая карточка
Juan Portillo
0:0
28' Не забитый пенальти
Майкл Сантос
40' Желтая карточка
Ulises Sanchez
45' Желтая карточка
Alejandro Rebola
1:0
45' Гол
Pablo Vegetti
1:1
54' Гол
Гарро Родриго
90' Вторая желтая карточка
Alejandro Rebola
90'+8
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
13
Nicolas
Meriano
22
Matias
Ibacache
8
Gabriel
Compagnucci
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
11
Ibrahim
Hesar
10
Bruno
Zapelli
9
Pablo
Vegetti
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
Бельграно
4-4-1-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Тальерес Кордоба

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:0
С
3:0
ТМК
1:1
С
0:0
П
1:1
П
1:1
ТМ(
0:1
НБ
0:0
НБ
0:0
НБ
0:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
0.43

Среднее время на гол

270
210

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.67

Среднее время на гол

78
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

0.9
0.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

100
180

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 10 (2) 0.59
Ulises Sanchez 2 0.12
Bruno Zapelli 1 0.06
Ariel Garcia 1 0.06
Lucas Diarte 1 0.06
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 11 0.65
Гарро Родриго 5 0.29
Ramon Sosa 3 0.18
Пиццини Франсиско 3 0.18
Бустос Науэль 3 0.18
Валойес Диего 2 (1) 0.12
Каталан Матиас 1 0.06
Juan Portillo 1 0.06
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Rebola 2 3
Lucas Diarte 5 0
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Nicolas Meriano 3 0
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Ulises Sanchez 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 3 1
Мартино Анджело 2 1
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Ramon Sosa 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Тальерес Кордоба
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

1
4
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

7
11
Бельграно
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Тальерес Кордоба
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

8
15

Голы по времени матча

Забито

7
17
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
5
29%
29%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
5
71%
1
6%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
29%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Пропущено

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
5
63%
0
0%
31-45
1
13%
3
21%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
2
33%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

15
31
10 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
0
0%
8
26%
1-15
0
0%
3
10%
16-30
10
67%
1
3%
31-45
1
7%
5
16%
46-60
2
13%
9
29%
29%
61-75
2
13%
5
16%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
2
14%
1
7%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
4
29%
5
33%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
4
29%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Бельграно - Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1

Результаты матчей

Бельграно
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
13
4
4
13
1.5
10
7
1
16
2.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 17 8 4 5 15 - 14 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
13.
Сармиенто
 16 6 4 6 18 - 15 22
14.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
20.
Барракас Централь
 16 4 6 6 15 - 20 18
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
23.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 17 2 9 6 13 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
10.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
21.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
22.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
23.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
21.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
22.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
23.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
25.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 47'
      Габриэль Компануччи сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Pablo Vegetti бьет в цель!
    • Желтая карточка
      46'
      Alejandro Rebola получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Ulises Sanchez получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Майкл Сантос пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      17'
      Хуан Портильо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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