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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Колон
1:1
Второй тайм: 82'
Барракас Централь
0'
38' Желтая карточка
Brian Calderara
1:0
40' Гол
Juan Alvarez2
1:1
61' Гол
Ivan Tapia
62' Желтая карточка
Гольц Паоло
76' Желтая карточка
Leonel Picco

Ход матча

38'
 
Brian Calderara
40'
Juan Alvarez2
(Andrew Teuten)
1:0
59'
Carlos Arrua
Andrew Teuten
 
61'
1:1
Ivan Tapia
62'
Гольц Паоло
 
69'
Leonel Picco
Julian Chicco
 
69'
Jose Neris
Juan Alvarez2
 
76'
Leonel Picco
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Барракас Централь
3.35
3.50
4.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
27
Julian
Chicco
28
Andrew
Teuten
22
Juan
Alvarez2
9
Абила
Рамон
30
Santiago
Pierotti
22
Guido
Villar
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
15
Fernando
Prado
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
5
Rodrigo
Herrera
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Колон
3-5-2
Барракас Централь
5-4-1

История личных встреч

Колон
Барракас Централь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.29
Бенитес Хорхе 2 0.12
Santiago Pierotti 2 0.12
Перласа Бальдомеро 1 0.06
Eric Meza 1 0.06
Juan Alvarez2 1 0.06
Andrew Teuten 1 0.06
Cristian Vega 1 0.06
Joaquin Ibanez III 1 0.06
Rafael Delgado 0 0
Carlos Arrua 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.29
Ivan Tapia 4 (3) 0.24
Facundo Mater 2 0.12
Francisco Alvarez1 2 0.12
Carlos Martin Arce 1 0.06
Nicolas Capraro 1 0.06
Franco Farias 1 0.06
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Абила Рамон 4 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Гольц Паоло 3 0
Facundo Garces 3 0
Andrew Teuten 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Carlos Arrua 2 0
Natanael Troncoso 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Diaz4 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Brian Calderara 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
1
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
9
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Барракас Централь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
22%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
29%
4
25%
1-15
2
14%
4
25%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

17
19
6 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
18%
2
11%
1-15
3
18%
4
21%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
4
24%
3
16%
61-75
7
41%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2

Результаты матчей

Колон
Барракас Централь

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Колон
Барракас Централь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
2
5
2
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 16 12 1 3 27 - 8 37
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 17 8 4 5 15 - 14 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
12.
Сармиенто
 0:0 17 6 5 6 18 - 15 23
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
14.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Барракас Централь
 1:1 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
21.
Уракан
 0:0 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 1:1 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 17 2 9 6 13 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
4.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
10.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 0:0 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 1:1 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 0:0 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 1:1 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 0:0 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 1:1 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 1:1 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 0:0 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Andrew Teuten сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Хуан Альварес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Brian Calderara получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Барракас Централь
3.35
3.50
4.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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