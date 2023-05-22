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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Колон
1:1
Конец матча
Барракас Централь
0'
38' Желтая карточка
Brian Calderara
1:0
40' Гол
Juan Alvarez2
1:1
61' Гол
Ivan Tapia
62' Желтая карточка
Гольц Паоло
76' Желтая карточка
Leonel Picco
90'+6
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
27
Julian
Chicco
28
Andrew
Teuten
22
Juan
Alvarez2
9
Абила
Рамон
30
Santiago
Pierotti
22
Guido
Villar
2
Nicolas
Capraro
16
Francisco
Alvarez1
15
Fernando
Prado
4
Mauro
Peinipil
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
5
Rodrigo
Herrera
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Колон
3-5-2
Барракас Централь
5-4-1

История личных встреч

Колон
Барракас Централь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.29
Бенитес Хорхе 2 0.12
Santiago Pierotti 2 0.12
Перласа Бальдомеро 1 0.06
Eric Meza 1 0.06
Juan Alvarez2 1 0.06
Andrew Teuten 1 0.06
Cristian Vega 1 0.06
Joaquin Ibanez III 1 0.06
Rafael Delgado 0 0
Carlos Arrua 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.29
Ivan Tapia 4 (3) 0.24
Facundo Mater 2 0.12
Francisco Alvarez1 2 0.12
Carlos Martin Arce 1 0.06
Nicolas Capraro 1 0.06
Franco Farias 1 0.06
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Абила Рамон 4 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Гольц Паоло 3 0
Facundo Garces 3 0
Andrew Teuten 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Carlos Arrua 2 0
Leonel Picco 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Rodrigo Herrera 3 0
Facundo Mater 3 0
Колитто Лукас 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Diaz4 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Brian Calderara 1 0
Mauro Peinipil 1 0

Результаты матчей

Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
2
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

5
9
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Барракас Централь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

11
11

Голы по времени матча

Забито

10
7
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

15
17
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
27%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
7
39%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2

Результаты матчей

Колон
Барракас Централь

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Колон
Барракас Централь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
9
8
5
12
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:1 17 12 2 3 28 - 9 38
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 17 8 4 5 15 - 14 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
12.
Сармиенто
 17 6 5 6 18 - 15 23
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
14.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 1:1 17 5 6 6 19 - 22 21
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Барракас Централь
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 17 2 9 6 13 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 1:1 8 6 1 1 14 - 4 19
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
10.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 1:1 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:1 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Атлетико Платенсе
 1:1 8 2 2 4 7 - 12 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Andrew Teuten сделал результативную передачу.
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