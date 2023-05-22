Тур: 17.
1:1
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаBrian Calderara
1:0
40' ГолJuan Alvarez2
1:1
61' ГолIvan Tapia
62' Желтая карточкаГольц Паоло
76' Желтая карточкаLeonel Picco
90'+6
Ход матча
38'
40'
1:0
61'
1:1
62'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel Picco
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
-
22 Guido VillarВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Колон
Барракас Централь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.29
|Бенитес Хорхе
|2
|0.12
|Santiago Pierotti
|2
|0.12
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.06
|Eric Meza
|1
|0.06
|Juan Alvarez2
|1
|0.06
|Andrew Teuten
|1
|0.06
|Cristian Vega
|1
|0.06
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.06
|Rafael Delgado
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.29
|Ivan Tapia
|4 (3)
|0.24
|Facundo Mater
|2
|0.12
|Francisco Alvarez1
|2
|0.12
|Carlos Martin Arce
|1
|0.06
|Nicolas Capraro
|1
|0.06
|Franco Farias
|1
|0.06
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|3
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Колитто Лукас
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Diaz4
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Brian Calderara
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
2
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
5
9
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Барракас Централь
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
11
11
Голы по времени матча
Забито
10
7
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 14
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
2
40%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
15
17
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
27%
4
24%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
20%
3
18%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
5
28%
3
15%
61-75
7
39%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0
Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1
Барракас Централь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Барракас Централь - Эстудиантес Касерос 1:0 Барракас Централь - Институто 3:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2
Результаты матчей
Колон
Барракас Централь
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Колон
Барракас Централь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
98
512
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|2
|3
|28 - 9
|38
|2.
|17
|10
|5
|2
|19 - 6
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|30 - 16
|31
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|8.
|17
|8
|4
|5
|15 - 14
|28
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|21 - 16
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|18 - 15
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|14.
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|16 - 25
|21
|16.
|1:1
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|18.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|20.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|26.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|11.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|12.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|14.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4