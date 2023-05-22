Тур: 17.
1:1
Второй тайм: 46'
Ход матча
2'
1:0
12'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|5 (3)
|0.29
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.24
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.24
|Фернандес Игнасио
|3
|0.18
|Солари Пабло
|2
|0.12
|Парадела Хосе
|2
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.12
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.12
|Альендро Родриго
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Палавесино Агустин
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|5 (1)
|0.29
|Ronaldo Martinez
|3
|0.18
|Nicolas Castro1
|3
|0.18
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.12
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.06
|Gaston Suso
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.06
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.06
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Палавесино Агустин
|2
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|6
|0
|Nicolas Castro1
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Атлетико Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Ривер Плейт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
11
9
Ривер Плейт
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Атлетико Платенсе
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
13
6
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
15%
1
17%
1-15
3
23%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
4
15%
2
11%
1-15
5
19%
6
33%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
5
19%
4
22%
61-75
9
35%
3
17%
76-90
Пропущено
9
21
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
1
11%
6
29%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
22%
4
19%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
6
29%
61-75
2
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
3
3 раза 19%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
36
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
25
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
511
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|17
|12
|2
|3
|28 - 9
|38
|2.
|17
|10
|5
|2
|19 - 6
|35
|3.
|17
|9
|4
|4
|30 - 16
|31
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|17
|8
|5
|4
|22 - 11
|29
|7.
|16
|8
|4
|4
|23 - 15
|28
|8.
|17
|8
|4
|5
|15 - 14
|28
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|21 - 16
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|18 - 15
|23
|13.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|14.
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|15.
|17
|6
|3
|8
|16 - 25
|21
|16.
|1:1
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|17.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|18.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|19.
|17
|4
|7
|6
|16 - 21
|19
|20.
|16
|5
|3
|8
|19 - 26
|18
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|24.
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|25.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|26.
|17
|2
|9
|6
|13 - 20
|15
|27.
|17
|4
|2
|11
|14 - 25
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|1:1
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|6.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|7.
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|8.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|9.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|10.
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|11.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|12.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|13.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|14.
|1:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|15.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|16.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|18.
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|26.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|7 - 5
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|14.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|9
|1
|1
|7
|5 - 14
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4