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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 17.
Ривер Плейт
2:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
3' Гол
Борха Мигель
1:1
12' Гол
Ronaldo Martinez
30' Желтая карточка
Franco Baldassarra
2:1
55' Гол
Фернандес Игнасио
60' Желтая карточка
Sasha Marcich
63' Желтая карточка
Палавесино Агустин
76' Желтая карточка
Диас Пауло
90' Желтая карточка
Ignacio Schor
90'+5
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
2
Рохас
Роберт
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Альендро
Родриго
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
10
Фернандес
Игнасио
8
Палавесино
Агустин
9
Борха
Мигель
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
27
Miguel
Jacquet
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
77
Ronaldo
Martinez
32
Franco
Baldassarra
15
Росси
Иван
40
Gonzalo
Valdivia
11
Nicolas
Castro1
20
Nicolas
Servetto
Ривер Плейт
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Атлетико Платенсе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:1
К
2:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 5 (3) 0.29
Барко Эсекьель 4 (3) 0.24
Фернандес Игнасио 4 0.24
Борха Мигель 4 (2) 0.24
Солари Пабло 2 0.12
Парадела Хосе 2 0.12
Суарес Матиас 2 0.12
Рондон Саломон 2 (1) 0.12
Альендро Родриго 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Палавесино Агустин 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 5 (1) 0.29
Ronaldo Martinez 3 0.18
Nicolas Castro1 3 0.18
Vicente Taborda 2 (1) 0.12
Franco Baldassarra 1 0.06
Mauro Quiroga 1 (1) 0.06
Gaston Suso 1 0.06
Nicolas Morgantini 1 0.06
Gonzalo Valdivia 1 0.06
Maximiliano Zalazar 1 0.06
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Фернандес Игнасио 4 1
Палавесино Агустин 3 1
Парадела Хосе 3 1
Каско Милтон 3 0
Пирес Леандро 3 0
Альендро Родриго 3 0
Солари Пабло 3 0
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 6 0
Nicolas Castro1 5 0
Nicolas Morgantini 4 0
Franco Diaz 4 0
Ronaldo Martinez 3 0
Franco Baldassarra 3 0
Vicente Taborda 3 0
Росси Иван 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Ignacio Vazquez 2 0
Sasha Marcich 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ignacio Schor 1 0
Gonzalo Valdivia 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Атлетико Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
3
Ривер Плейт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Атлетико Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

11
9
Ривер Плейт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

12
12

Голы по времени матча

Забито

15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
20%
2
29%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Забито

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

28
19
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
18%
3
16%
1-15
5
18%
6
32%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
9
32%
3
16%
76-90

Пропущено

10
23
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
20%
7
30%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
40%
6
26%
61-75
2
20%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Атлетико Платенсе

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
6
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
2
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
1.5
Больше Меньше
5
12
3
14
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 17 10 5 2 19 - 6 35
3.
Тальерес Кордоба
 17 9 4 4 30 - 16 31
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 17 8 5 4 22 - 11 29
7.
Ланус
 16 8 4 4 23 - 15 28
8.
Бельграно
 17 8 4 5 15 - 14 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Аргентинос Хуниорс
 17 6 5 6 21 - 16 23
12.
Сармиенто
 17 6 5 6 18 - 15 23
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
14.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
15.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 3 8 16 - 25 21
16.
Атлетико Платенсе
 17 5 5 7 19 - 23 20
17.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
19.
Барракас Централь
 17 4 7 6 16 - 21 19
20.
Расинг Авельянеда
 16 5 3 8 19 - 26 18
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
24.
Индепендьенте Авельянеда
 17 3 8 6 16 - 20 17
25.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
26.
Атлетико Тукуман
 17 2 9 6 13 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 17 4 2 11 14 - 25 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
6.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
7.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 13 - 7 16
8.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
9.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
10.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 12 - 8 15
11.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
12.
Химнасия Ла-Плата
 8 4 2 2 9 - 7 14
13.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
14.
Атлетико Платенсе
 9 3 4 2 12 - 10 13
15.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
16.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
17.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
18.
Барракас Централь
 9 3 3 3 9 - 10 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 9 4 1 4 8 - 10 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Сармиенто
 9 3 3 3 7 - 5 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
11.
Ланус
 8 2 3 3 11 - 11 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
14.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
15.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Расинг Авельянеда
 8 2 1 5 9 - 14 7
17.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Ланус Leandro Diaz III 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ланус Лема Кристиан 2 4
Весь список
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    • 46'
      Перес Энцо уходит с поля. Суарес Матиас выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Франко Бальдассарра получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Франко Бальдассарра сделал результативную передачу.
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      12'
      Г О О О О Л - Ronaldo Martinez бьет в цель!
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      Солари Пабло сделал результативную передачу.
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      3'
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    • Первый тайм начался
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