Тур: 17.
2:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолБорха Мигель
1:1
12' ГолRonaldo Martinez
30' Желтая карточкаFranco Baldassarra
2:1
55' ГолФернандес Игнасио
60' Желтая карточкаSasha Marcich
63' Желтая карточкаПалавесино Агустин
76' Желтая карточкаДиас Пауло
90' Желтая карточкаIgnacio Schor
90'+5
Ход матча
3'
1:0
12'
55'
60'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
36
Солари
Пабло
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
75
112
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|5 (3)
|0.29
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.24
|Фернандес Игнасио
|4
|0.24
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.24
|Солари Пабло
|2
|0.12
|Парадела Хосе
|2
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.12
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.12
|Альендро Родриго
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Палавесино Агустин
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|5 (1)
|0.29
|Ronaldo Martinez
|3
|0.18
|Nicolas Castro1
|3
|0.18
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.12
|Franco Baldassarra
|1
|0.06
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.06
|Gaston Suso
|1
|0.06
|Nicolas Morgantini
|1
|0.06
|Gonzalo Valdivia
|1
|0.06
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.06
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|1
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Каско Милтон
|3
|0
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|6
|0
|Nicolas Castro1
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|4
|0
|Franco Diaz
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|3
|0
|Franco Baldassarra
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Росси Иван
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Ignacio Vazquez
|2
|0
|Sasha Marcich
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Gonzalo Valdivia
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Атлетико Платенсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
3
Ривер Плейт
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Атлетико Платенсе
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
11
9
Ривер Плейт
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
12% (2)
47% (8)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
12
12
Голы по времени матча
Забито
15
7
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
20%
2
29%
1-15
3
20%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
25%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
25%
3
23%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Забито
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
2
15%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
4
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
28
19
11 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
1 Не забивали 4
5
18%
3
16%
1-15
5
18%
6
32%
16-30
1
4%
2
11%
31-45
3
11%
1
5%
46-60
5
18%
4
21%
61-75
9
32%
3
16%
76-90
Пропущено
10
23
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
2
20%
7
30%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
20%
4
17%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
4
40%
6
26%
61-75
2
20%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
512
314
116
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|9 (1)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 4