Тур: 18.
1:1
Второй тайм: 71'
0'
9' Желтая карточкаLautaro Tomas Escalante
10' Желтая карточкаJonathan David Gomez
1:0
38' ГолGabriel Alanis
45' Желтая карточкаКардона Томас
53' Вторая желтая карточкаLautaro Tomas Escalante
1:1
66' ГолМорено Анибал
Ход матча
38'
1:0
45'
66'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Обе команды забьют
-
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
55 Santino Vera
-
28 Tomas Perez
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
4
12
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
16
18
Голов в среднем за матч
1.45
1.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
61
55
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8 (3)
|0.44
|Солари Сантьяго
|4
|0.22
|Gaston Togni
|3
|0.17
|David Barbona
|2
|0.11
|Кардона Томас
|2
|0.11
|Facundo Gutierrez
|1
|0.06
|Gabriel Alanis
|1
|0.06
|Rodrigo Bogarin
|1
|0.06
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.06
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.35
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.18
|Ауче Габриэль
|2
|0.12
|Gonzalo Piovi
|2
|0.12
|Пильюд Иван
|1
|0.06
|Nicolas Reniero
|1
|0.06
|Герреро Паоло
|1
|0.06
|Jonathan David Gomez
|1
|0.06
|Nicolas Oroz
|1
|0.06
|Мура Факундо
|1
|0.06
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|7
|0
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|5
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|2
|Nazareno Colombo
|4
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Кастеллани Гонсало
|1
|1
|Солари Сантьяго
|2
|0
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Dario Caceres
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Jonathan David Gomez
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|1
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Jonathan Galvan
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
|Авилес Томас
|1
|0
|Catriel Cabellos
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
3
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
9
7
Дефенса и Хустисия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Расинг Авельянеда
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
14
10
Голы по времени матча
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
38%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
3
21%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
3
30%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
5
50%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
4
18%
4
21%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
Пропущено
11
26
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
4
36%
6
23%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
27%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
44
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
26
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
115
710
610
215
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|1:0
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|1:1
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|10.
|17
|7
|3
|7
|21 - 16
|24
|11.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|13.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|17
|5
|7
|5
|17 - 18
|22
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|19.
|1:1
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|20.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|1:0
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|6.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|1:1
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|12.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|13.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|14.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|15.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|14.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6