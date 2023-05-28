Прогнозы от LiveResult

Гондурас (до 20 лет) Франция (до 20 лет)

2.60

28.05.2023 17:00

Гондурас (до 20 лет) Франция (до 20 лет)

2.18

28.05.2023 17:00

Южная Корея (до 20 лет) Гамбия (до 20 лет)

3.35