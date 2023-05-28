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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Дефенса и Хустисия
1:1
Второй тайм: 71'
Расинг Авельянеда
0'
9' Желтая карточка
Lautaro Tomas Escalante
10' Желтая карточка
Jonathan David Gomez
1:0
38' Гол
Gabriel Alanis
45' Желтая карточка
Кардона Томас
53' Вторая желтая карточка
Lautaro Tomas Escalante
1:1
66' Гол
Морено Анибал

Ход матча

9'
Lautaro Tomas Escalante
 
10'
 
Jonathan David Gomez
38'
Gabriel Alanis
(David Barbona)
1:0
45'
Кардона Томас
 
53'
Lautaro Tomas Escalante
 
62'
 
Ауче Габриэль
Моралес Максимильяно
66'
1:1
Морено Анибал
68'
Nicolas Tripicchio
David Barbona
 
69'
Солари Сантьяго
Gaston Togni
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Расинг Авельянеда
3.30
3.80
8.10
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
15
Lautaro
Tomas
Escalante
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
35
Santiago
Quiros
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
23
Nicolas
Oroz
22
Герреро
Паоло
27
Моралес
Максимильяно
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
3:3
ЛП
2:2
ЛП
1:2
С
1:1
С
1:1
С
3:2
ТМК
0:1
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
1:3

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

4
12

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

16
18

Голов в среднем за матч

1.45
1.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

61
55

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 8 (3) 0.44
Солари Сантьяго 4 0.22
Gaston Togni 3 0.17
David Barbona 2 0.11
Кардона Томас 2 0.11
Facundo Gutierrez 1 0.06
Gabriel Alanis 1 0.06
Rodrigo Bogarin 1 0.06
Juan Bautista Miritello 1 0.06
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.35
Ромеро Максимильяно 3 0.18
Ауче Габриэль 2 0.12
Gonzalo Piovi 2 0.12
Пильюд Иван 1 0.06
Nicolas Reniero 1 0.06
Герреро Паоло 1 0.06
Jonathan David Gomez 1 0.06
Nicolas Oroz 1 0.06
Мура Факундо 1 0.06
Инсуа Эмилиано 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 7 0
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 5 0
Facundo Gutierrez 1 2
Nazareno Colombo 4 0
Lautaro Tomas Escalante 4 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Кастеллани Гонсало 1 1
Солари Сантьяго 2 0
Nicolas Fernandez I 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Rodrigo Bogarin 1 0
Dario Caceres 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Jonathan David Gomez 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Juan Ignacio Nardoni 1 1
Моралес Максимильяно 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Jonathan Galvan 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Авилес Томас 1 0
Catriel Cabellos 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

9
7
Дефенса и Хустисия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Расинг Авельянеда
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

14
10

Голы по времени матча

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
5
42%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
38%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
38%
3
21%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
3
30%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
5
50%
46-60
3
30%
1
10%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
2
17%
31-45
1
33%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

22
19
12 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
6
27%
4
21%
31-45
4
18%
5
26%
46-60
4
18%
4
21%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Пропущено

11
26
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 13
4
36%
6
23%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
3
27%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0
Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
10
1.5
6
10
2
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 1:0 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 1:1 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
19.
Расинг Авельянеда
 1:1 17 5 4 8 20 - 27 19
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 10 6 1 3 14 - 7 19
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Дефенса и Хустисия
 1:1 10 4 4 2 13 - 9 16
9.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
12.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
13.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
14.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 8 4 2 2 17 - 9 14
15.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
16.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
17.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
18.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
27.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 1:1 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 10 2 3 5 4 - 8 9
14.
Расинг Авельянеда
 1:1 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Кардона Томас получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    David Barbona сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Габриэль Аланис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Джонатан Давид Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Лаутаро Эскаланте получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дефенса и Хустисия
    Ничья
    Расинг Авельянеда
    3.30
    3.80
    8.10
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    Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:1 Расинг Авельянеда онлайн

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    Расинг Авельянеда
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