  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Тальерес Кордоба
1:0
Второй тайм: 74'
Аргентинос Хуниорс
0'
28' Желтая карточка
Fabricio Dominguez
1:0
59' Гол
Ramon Sosa
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
28
Juan
Portillo
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
21
Fabricio
Dominguez
17
Franco
Moyano
8
Alan
Rodriguez3
3
Luciano
Sanchez
15
Leonardo
Heredia
18
Santiago
Gabriel
Montiel
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Аргентинос Хуниорс
3-5-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 11 0.61
Гарро Родриго 4 0.22
Ramon Sosa 4 0.22
Бустос Науэль 4 0.22
Пиццини Франсиско 3 0.17
Валойес Диего 2 (1) 0.11
Каталан Матиас 1 0.06
Juan Portillo 1 0.06
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 9 (3) 0.5
Kevin Mac Allister 4 0.22
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.11
Leonardo Heredia 2 0.11
Rodrigo Cabral 1 0.06
Редондо Федерико 1 0.06
Santiago Gabriel Montiel 1 0.06
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0
Marco Di Cesare 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 3 1
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Мартино Анджело 1 1
Эррера Гидо 2 0
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Ортегоса Диего 2 0
Ramon Sosa 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Олива Кристиан 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Mac Allister 4 1
Gaston Veron 4 1
Кабрера Хавьер 4 0
Fabricio Dominguez 4 0
Santiago Gabriel Montiel 2 1
Авалос Габриэль 3 0
Thiago Nuss 3 0
Marco Di Cesare 3 0
Редондо Федерико 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Miguel Angel Torren 2 0
Francisco Gonzalez Metilli 2 0
Luciano Sanchez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Leonardo Heredia 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Lucas Villalba 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Alexis Arias I 1 0
Franco Moyano 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Аргентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
1
Тальерес Кордоба
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Аргентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

17
14
Тальерес Кордоба
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Аргентинос Хуниорс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

5
6

Волевые поражения

20
15

Голы по времени матча

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
21%
1
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
21%
1
25%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
29%
29%
1
6%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
1
6%
1
6%
31-45
2
12%
4
25%
46-60
4
24%
3
19%
61-75
4
24%
4
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Забито

31
20
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
8
26%
2
10%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
1
3%
3
15%
31-45
5
16%
5
25%
46-60
9
29%
29%
3
15%
61-75
5
16%
4
20%
76-90

Пропущено

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
7%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
33%
3
18%
31-45
5
33%
2
12%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бельграно - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
5
3
2
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
6
5
3
1.5
1
8
3
5
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
10
7
1.5
6
11
5
12
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 1:0 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 1:1 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Годой Крус
 17 7 5 5 20 - 18 26
10.
Бока Хуниорс
 17 7 3 7 21 - 16 24
11.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 6 5 6 14 - 15 23
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Тигре
 17 5 7 5 17 - 18 22
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
19.
Расинг Авельянеда
 1:1 17 5 4 8 20 - 27 19
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 10 6 1 3 14 - 7 19
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Дефенса и Хустисия
 1:1 10 4 4 2 13 - 9 16
9.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
10.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
12.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
13.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
14.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 8 4 2 2 17 - 9 14
15.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
16.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
17.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
18.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
27.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 1:0 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 1:1 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 0:1 10 2 3 5 4 - 8 9
14.
Расинг Авельянеда
 1:1 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Фабрицио Домингес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Аргентинос Хуниорс
2.31
5.30
3.49
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:0 Аргентинос Хуниорс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тальерес Кордоба
Аргентинос Хуниорс
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 