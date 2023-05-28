Тур: 18.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
13'
29'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Luca Langoni
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Martin GarayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Бока Хуниорс
Тигре
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
27 матчей
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25.9%
51.9%
22.2%
7 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
8
Голов в среднем за матч
2.38
0.73
Среднее время на гол
37
123
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.18
1.06
Среднее время на гол
76
84
Всего голов
51
25
Голов в среднем за матч
1.89
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
47
97
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|5
|0.28
|Пайеро Мартин
|4
|0.22
|Luca Langoni
|3
|0.17
|Фигаль Хорхе
|3
|0.17
|Ромеро Оскар
|2
|0.11
|Фернандес Пол
|2
|0.11
|Бенедетто Дарио
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Вейгандт Марсело
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.56
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.11
|Blas Armoa
|2
|0.11
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.06
|Brian Leizza
|1
|0.06
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Пол
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Пайеро Мартин
|2
|1
|Валентини Николас
|2
|1
|Ронкалья Факундо
|3
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Jorge Almiron
|1
|1
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|2
|1
|Меносси Лукас
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
5
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
8
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
3
38%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
10%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Забито
22
17
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
23%
6
35%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
7
32%
2
12%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
3
20%
5
28%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Депортиво Перейра - Бока Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1
Тигре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тигре - Депортес Толима 0:0 Тигре - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0 Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Тигре
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
5 раз 29%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
45
35
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
710
611
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|1:0
|18
|8
|3
|7
|22 - 16
|27
|10.
|17
|7
|5
|5
|20 - 18
|26
|11.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|12.
|17
|6
|5
|6
|14 - 15
|23
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|0:1
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|19.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|20.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|6.
|8
|5
|2
|1
|7 - 1
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|1:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|17.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|9.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|0:1
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6