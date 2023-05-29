Тур: 18.
1:0
Второй тайм: 63'
0'
20' Желтая карточкаBruno Sosa
1:0
25' ПенальтиJorge Recalde
25' Желтая карточкаРодригес Диего
45' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
51' Красная карточкаДитта Вильер
Ход матча
20'
25'
1:0
25'
51'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
1.11
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
7
19
Голов в среднем за матч
0.78
1.36
Среднее время на гол
115
66
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
0.96
1.26
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
94
71
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|3
|0.17
|Jorge Recalde
|3 (1)
|0.17
|Веласкес Виктор
|2
|0.11
|Агирре Брайан
|1
|0.06
|Bruno Pitton
|1
|0.06
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.06
|Сфорца Хуан
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.06
|Jherson Mosquera
|1
|0.06
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.22
|Salomon Rodriguez
|3
|0.17
|Gonzalo Abrego
|3
|0.17
|Конечни Томас
|2
|0.11
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.11
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.06
|Braian Salvareschi
|1
|0.06
|Silvio Ulariaga
|1
|0.06
|Enzo Larrosa
|1
|0.06
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Jherson Mosquera
|4
|1
|Дитта Вильер
|3
|1
|Феррейра Кристиан I
|4
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Hernan Lopez
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Lucas Arce
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
2
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Годой Крус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
6
13
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Годой Крус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
3
43%
76-90
Пропущено
1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
2
18%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
14
7
11 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
3
21%
4
57%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
14%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
36%
2
10%
61-75
5
36%
7
35%
76-90
Пропущено
15
18
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
20%
3
17%
1-15
5
33%
3
17%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто - Годой Крус 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
45
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
107
413
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|18
|8
|3
|7
|22 - 16
|27
|10.
|0:1
|18
|7
|5
|6
|20 - 19
|26
|11.
|1:0
|18
|7
|5
|6
|15 - 15
|26
|12.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|19.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|20.
|17
|5
|4
|8
|12 - 19
|19
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|17
|3
|9
|5
|15 - 18
|18
|23.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|8 - 1
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|0:1
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|7 - 12
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|13.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6