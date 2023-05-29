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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Второй тайм: 63'
Годой Крус
0'
20' Желтая карточка
Bruno Sosa
1:0
25' Пенальти
Jorge Recalde
25' Желтая карточка
Родригес Диего
45' Желтая карточка
Nicolas Fernandez3
51' Красная карточка
Дитта Вильер
1
Lucas
Hoyos
25
Веласкес
Виктор
4
Дитта
Вильер
23
Мартино
Анджело
13
Сфорца
Хуан
6
Jherson
Mosquera
7
Ivan
Gomez
30
Феррейра
Кристиан
I
26
Сордо
Рамиро
28
Jorge
Recalde
27
Jeremias
Perez
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Juan
Andres
Meli
32
Gonzalo
Abrego
25
Bruno
Sosa
11
Tadeo
Allende
8
Hernan
Lopez
13
Nicolas
Fernandez3
20
Salomon
Rodriguez
Ньюэллс Олд Бойз
3-1-4-2
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КДМЭП
0:3
С
0:2
С
2:1
С
0:0
К
1:2
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:1
П
1:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.07
1.11

Среднее время на гол

84
81

Всего голов

7
19

Голов в среднем за матч

0.78
1.36

Среднее время на гол

115
66

Всего голов

22
29

Голов в среднем за матч

0.96
1.26

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

94
71

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 3 0.17
Jorge Recalde 3 (1) 0.17
Веласкес Виктор 2 0.11
Агирре Брайан 1 0.06
Bruno Pitton 1 0.06
Франциско Гонсалес I 1 0.06
Сфорца Хуан 1 0.06
Феррейра Кристиан I 1 0.06
Захир Факундо Мансиллья 1 0.06
Jherson Mosquera 1 0.06
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tadeo Allende 4 0.22
Salomon Rodriguez 3 0.17
Gonzalo Abrego 3 0.17
Конечни Томас 2 0.11
Родригес Диего II 2 (2) 0.11
Hernan Lopez 1 0.06
Nicolas Fernandez3 1 0.06
Braian Salvareschi 1 0.06
Silvio Ulariaga 1 0.06
Enzo Larrosa 1 0.06
Matias Ramirez 0 0
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Bruno Sosa 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 6 0
Jherson Mosquera 4 1
Дитта Вильер 3 1
Феррейра Кристиан I 4 0
Guillermo Luis Ortiz 3 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Jorge Recalde 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Мартино Анджело 1 0
Jeremias Perez 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 6 0
Nicolas Fernandez3 5 0
Salomon Rodriguez 4 0
Родригес Диего II 3 0
Hernan Lopez 3 0
Federico Rasmussen 3 0
Lucas Arce 3 0
Bruno Sosa 3 0
Thomas Galdames 1 1
Конечни Томас 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Gaston Pedernera 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
2
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Годой Крус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

6
13
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
47% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Годой Крус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
4
57%
3
43%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
1 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
100%
2
18%
76-90

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90

Пропущено

14
7
11 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
3
21%
4
57%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
14%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
36%
2
10%
61-75
5
36%
7
35%
76-90

Пропущено

15
18
11 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
20%
3
17%
1-15
5
33%
3
17%
16-30
3
20%
5
28%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто - Годой Крус 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
6 раз 35%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
4
5
2
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 18 8 3 7 22 - 16 27
10.
Годой Крус
 0:1 18 7 5 6 20 - 19 26
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 18 7 5 6 15 - 15 26
12.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
19.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 17 5 4 8 12 - 19 19
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Колон
 17 3 9 5 15 - 18 18
23.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 9 6 2 1 8 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 0:1 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
17.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
18.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 9 2 5 2 10 - 10 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
27.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 0:1 10 3 2 5 7 - 12 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 2 3 3 7 - 11 9
13.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Nicolas Fernandez получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Годой Крус
2.21
3.50
9.50
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