Тур: 18.
2:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаBruno Sosa
1:0
25' ПенальтиJorge Recalde
25' Желтая карточкаРодригес Диего
45' Желтая карточкаNicolas Fernandez3
51' Красная карточкаДитта Вильер
56' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
76' Желтая карточкаLucas Arce
76' Желтая карточкаLucas Hoyos
78' Желтая карточкаJherson Mosquera
81' Красная карточкаEnzo Larrosa
87' Желтая карточкаМартино Анджело
2:0
90' ГолJherson Mosquera
90'+8
Ход матча
20'
25'
1:0
25'
51'
76'
76'
78'
81'
87'
90'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
25
Bruno
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сордо РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.4%
52.2%
17.4%
7 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.07
1.11
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
7
19
Голов в среднем за матч
0.78
1.36
Среднее время на гол
115
66
Всего голов
22
29
Голов в среднем за матч
0.96
1.26
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
94
71
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|3
|0.17
|Jorge Recalde
|3 (1)
|0.17
|Веласкес Виктор
|2
|0.11
|Jherson Mosquera
|2
|0.11
|Агирре Брайан
|1
|0.06
|Bruno Pitton
|1
|0.06
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.06
|Сфорца Хуан
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.06
|Ivan Gomez
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tadeo Allende
|4
|0.22
|Salomon Rodriguez
|3
|0.17
|Gonzalo Abrego
|3
|0.17
|Конечни Томас
|2
|0.11
|Родригес Диего II
|2 (2)
|0.11
|Hernan Lopez
|1
|0.06
|Nicolas Fernandez3
|1
|0.06
|Braian Salvareschi
|1
|0.06
|Silvio Ulariaga
|1
|0.06
|Enzo Larrosa
|1
|0.06
|Matias Ramirez
|0
|0
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Bruno Sosa
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|5
|1
|Дитта Вильер
|3
|2
|Сфорца Хуан
|6
|0
|Феррейра Кристиан I
|5
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|0
|Lucas Hoyos
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Мартино Анджело
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|5
|0
|Lucas Arce
|4
|0
|Salomon Rodriguez
|4
|0
|Родригес Диего II
|3
|0
|Hernan Lopez
|3
|0
|Federico Rasmussen
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Thomas Galdames
|1
|1
|Конечни Томас
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Enzo Larrosa
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Годой Крус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
2
Ньюэллс Олд Бойз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Годой Крус
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
6
13
Ньюэллс Олд Бойз
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Годой Крус
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
5
56%
3
43%
76-90
Пропущено
1
13
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
1 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
100%
3
23%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
4
31%
76-90
Пропущено
14
7
11 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 0
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
21%
2
29%
1-15
5
36%
1
14%
16-30
3
21%
4
57%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
20
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
2
13%
2
10%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
2
13%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
5
31%
2
10%
61-75
6
38%
7
35%
76-90
Пропущено
15
20
11 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
3
15%
1-15
5
33%
4
20%
16-30
3
20%
5
25%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
1
7%
3
15%
61-75
1
7%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 2:0 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Уракан - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Сармиенто - Годой Крус 1:1
Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Ланус 4:4 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Годой Крус - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 33%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
0
8 раз 44%
1
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
46
27
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
108
513
612
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6