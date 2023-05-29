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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Колон
0:2
Первый тайм: 31'
Сентраль Кордоба Росарио
0'
0:1
5' Гол
Lucas Besozzi
20' Желтая карточка
Marcelo Benitez II
20' Желтая карточка
Gustavo Canto
0:2
26' Гол
Масиэль Леандро

Ход матча

5'
0:1
Lucas Besozzi
(Brian Farioli)
20'
 
Marcelo Benitez II
20'
 
Gustavo Canto
26'
0:2
Масиэль Леандро
(Lucas Emanuel Gamba)
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
5.50
3.50
3.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
2
Lucas
Acevedo
34
Stefano
Moreyra
14
Перласа
Бальдомеро
27
Julian
Chicco
40
Rafael
Delgado
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
29
Gustavo
Canto
16
Marcelo
Benitez
II
44
Brian
Farioli
23
Калински
Энсо
25
Масиэль
Леандро
77
Lucas
Besozzi
18
Lucas
Emanuel
Gamba
12
Ciro
Rius
Колон
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Колон
Сентраль Кордоба Росарио

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛП
0:3
КДМЗ2
0:2
КДМЗ2
2:0
С
1:0

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

0.8
0

Среднее время на гол

112
0

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.28
Бенитес Хорхе 2 0.11
Santiago Pierotti 2 0.11
Перласа Бальдомеро 1 0.06
Eric Meza 1 0.06
Juan Alvarez2 1 0.06
Andrew Teuten 1 0.06
Cristian Vega 1 0.06
Joaquin Ibanez III 1 0.06
Rafael Delgado 0 0
Carlos Arrua 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 3 0.17
Масиэль Леандро 3 0.17
Lucas Besozzi 2 0.11
Brian Farioli 1 0.06
Ciro Rius 1 0.06
Facundo Castelli 1 0.06
Торрес Кристиан 1 0.06
Marcelo Benitez II 1 0.06
Jesus Soraire 1 0.06
Gonzalo Goni 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Абила Рамон 4 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Гольц Паоло 3 0
Facundo Garces 3 0
Andrew Teuten 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Joaquin Ibanez III 2 0
Carlos Arrua 2 0
Leonel Picco 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 0
Gustavo Canto 4 0
Marcelo Benitez II 4 0
Ciro Rius 3 0
Mauro Pitton 3 0
Facundo Castelli 3 0
Julian Navas 3 0
Калински Энсо 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Жордан Федерико 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Lucas Besozzi 1 0

Результаты матчей

Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сентраль Кордоба Росарио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
3
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

5
5
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сентраль Кордоба Росарио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

11
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
9 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
30%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90

Забито

15
12
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
7
39%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Барракас Централь 1:1 Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0
Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0

Результаты матчей

Колон
Сентраль Кордоба Росарио

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Колон
Сентраль Кордоба Росарио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
8
9
5
12
1.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 17 9 4 4 20 - 14 31
5.
Росарио Сентраль
 17 8 6 3 25 - 20 30
6.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 18 8 3 7 22 - 16 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 7 5 6 16 - 15 26
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:0 18 6 4 8 14 - 19 22
16.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
17.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
18.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
19.
Институто
 17 5 5 7 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Уракан
 17 4 6 7 15 - 20 18
22.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
23.
Колон
 0:2 18 3 9 6 15 - 20 18
24.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
25.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
26.
Банфилд
 17 3 6 8 10 - 20 15
27.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
28.
Унион Санта-Фе
 16 2 6 8 9 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
2.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
17.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
18.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
19.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
20.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
21.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
22.
Колон
 0:2 10 2 5 3 10 - 12 11
23.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
24.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:0 9 3 1 5 5 - 8 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
27.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Сентраль Кордоба Росарио
 2:0 9 3 3 3 9 - 11 12
9.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
10.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
11.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
15.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
16.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Колон
 0:2 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
21.
Росарио Сентраль
 8 1 4 3 8 - 14 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 5 - 11 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 6
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
5.50
3.50
3.88
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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