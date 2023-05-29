Тур: 18.
0:2
Первый тайм: 31'
0'
0:1
5' ГолLucas Besozzi
20' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
20' Желтая карточкаGustavo Canto
0:2
26' ГолМасиэль Леандро
Ход матча
5'
0:1
20'
26'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
29 Leonel Picco
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ciro RiusНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Колон
Сентраль Кордоба Росарио
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.28
|Бенитес Хорхе
|2
|0.11
|Santiago Pierotti
|2
|0.11
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.06
|Eric Meza
|1
|0.06
|Juan Alvarez2
|1
|0.06
|Andrew Teuten
|1
|0.06
|Cristian Vega
|1
|0.06
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.06
|Rafael Delgado
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.17
|Масиэль Леандро
|3
|0.17
|Lucas Besozzi
|2
|0.11
|Brian Farioli
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Facundo Castelli
|1
|0.06
|Торрес Кристиан
|1
|0.06
|Marcelo Benitez II
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Gonzalo Goni
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Gustavo Canto
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Жордан Федерико
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сентраль Кордоба Росарио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
3
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
5
5
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сентраль Кордоба Росарио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
9 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
20%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
30%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Забито
15
12
11 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
4
27%
2
17%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
33%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
20%
4
33%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
5
28%
3
16%
61-75
7
39%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Барракас Централь 1:1 Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0
Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0
Результаты матчей
Колон
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Колон
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
89
512
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|17
|9
|4
|4
|20 - 14
|31
|5.
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|6.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|18
|8
|3
|7
|22 - 16
|27
|10.
|18
|7
|5
|6
|16 - 15
|26
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|2:0
|18
|6
|4
|8
|14 - 19
|22
|16.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|18.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|19.
|17
|5
|5
|7
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|17
|4
|6
|7
|15 - 20
|18
|22.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|23.
|0:2
|18
|3
|9
|6
|15 - 20
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|25.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|26.
|17
|3
|6
|8
|10 - 20
|15
|27.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|28.
|16
|2
|6
|8
|9 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|7.
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|9
|3
|4
|2
|7 - 8
|13
|17.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|19.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|21.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|22.
|0:2
|10
|2
|5
|3
|10 - 12
|11
|23.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|24.
|2:0
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|28.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|2:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|14.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|15.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|0:2
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|9
|1
|4
|4
|5 - 11
|7
|24.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6