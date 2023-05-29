Тур: 18.
2:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолLucas Besozzi
20' Желтая карточкаMarcelo Benitez II
20' Желтая карточкаGustavo Canto
0:2
26' ГолМасиэль Леандро
1:2
50' ГолАбила Рамон
52' Желтая карточкаBrian Blasi
2:2
53' Гол в свои воротаFabio Pereyra
54' Желтая карточкаEric Meza
59' Красная карточкаStefano Moreyra
90'+5
Ход матча
5'
0:1
20'
26'
50'
1:2
52'
53'
2:2
54'
59'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
17
Brian
Blasi
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
29 Leonel Picco
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Ciro RiusНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Gonzalo Goni
-
-
-
-
31 Gino Olguin
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Колон
Сентраль Кордоба Росарио
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
0.8
0
Среднее время на гол
112
0
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|6
|0.33
|Бенитес Хорхе
|2
|0.11
|Santiago Pierotti
|2
|0.11
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.06
|Eric Meza
|1
|0.06
|Juan Alvarez2
|1
|0.06
|Andrew Teuten
|1
|0.06
|Cristian Vega
|1
|0.06
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.06
|Rafael Delgado
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|3
|0.17
|Масиэль Леандро
|3
|0.17
|Lucas Besozzi
|2
|0.11
|Brian Farioli
|1
|0.06
|Ciro Rius
|1
|0.06
|Facundo Castelli
|1
|0.06
|Торрес Кристиан
|1
|0.06
|Marcelo Benitez II
|1
|0.06
|Jesus Soraire
|1
|0.06
|Gonzalo Goni
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Stefano Moreyra
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Гольц Паоло
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|5
|0
|Gustavo Canto
|4
|0
|Marcelo Benitez II
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Mauro Pitton
|3
|0
|Facundo Castelli
|3
|0
|Julian Navas
|3
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Brian Blasi
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Жордан Федерико
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Результаты матчей
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сентраль Кордоба Росарио
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
7
6
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сентраль Кордоба Росарио
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
5
5
Колон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сентраль Кордоба Росарио
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
11
10
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
5
45%
1
10%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Забито
16
15
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
4
25%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
5
31%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
19%
4
27%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
19%
2
10%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
5%
5
25%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
7
33%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Барракас Централь 1:1 Институто - Колон 1:0 Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0
Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Комуникасьонес 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 0:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0
Результаты матчей
Колон
Сентраль Кордоба Росарио
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
0
9 раз 50%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Колон
Сентраль Кордоба Росарио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
45
46
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
54
26
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
99
612
513
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 6
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6