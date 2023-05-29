Тур: 18.
1:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
4' ГолMilton Gimenez
17' Желтая карточкаKevin Ortiz
41' Желтая карточкаFrancis Mac Allister
43' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
45' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
45' Желтая карточкаАлеман Брайн
Ход матча
4'
1:0
17'
43'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Nicolas
Sosa
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Nicolas SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Pedro Souto
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Банфилд
Росарио Сентраль
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.2
1.22
Среднее время на гол
75
73
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
1.42
1.26
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
63
71
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.17
|Milton Gimenez
|2
|0.11
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.06
|Чавес Андрес
|1
|0.06
|Sebastian Sosa II
|1
|0.06
|Aaron Quiroz
|1
|0.06
|Emanuel Olivera
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|6
|0.33
|Victor Malcorra
|4 (2)
|0.22
|Кампас Хаминтон
|2
|0.11
|Laurtaro Giaccone
|2
|0.11
|Jhonatan Candia
|2
|0.11
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.11
|Carlos Quintana
|2 (1)
|0.11
|Alan Rodriguez2
|1
|0.06
|Francis Mac Allister
|1
|0.06
|Комар Хуан
|1
|0.06
|Tomas O'Connor
|1
|0.06
|Инфантино Джино
|1
|0.06
|Facundo Mallo
|0
|0
|Kevin Ortiz
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|4
|2
|Алеман Брайн
|5
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Чавес Андрес
|4
|0
|Emanuel Olivera
|4
|0
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Дель Пино Маго Луис
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|7
|1
|Kevin Ortiz
|7
|1
|Facundo Mallo
|6
|0
|Carlos Quintana
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Броун Хорхе
|2
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0
|Комар Хуан
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Luciano Ferreyra
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Велиз Алехо
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
6
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
4
17
Банфилд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Росарио Сентраль
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
5
23
Голы по времени матча
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
3
38%
1-15
3
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
4
29%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
20%
2
12%
1-15
1
20%
7
41%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
3
18%
76-90
Пропущено
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Забито
8
25
6 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
1
13%
5
20%
1-15
4
50%
8
32%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
1
13%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
13%
4
16%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
18%
4
20%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0
Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1
Результаты матчей
Банфилд
Росарио Сентраль
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
26
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
143
215
89
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|1
|3
|29 - 9
|40
|2.
|18
|10
|5
|3
|19 - 7
|35
|3.
|18
|10
|4
|4
|31 - 16
|34
|4.
|0:0
|18
|9
|5
|4
|20 - 14
|32
|5.
|18
|8
|6
|4
|23 - 12
|30
|6.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|25 - 21
|30
|7.
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|8.
|18
|8
|4
|6
|15 - 15
|28
|9.
|18
|8
|3
|7
|22 - 16
|27
|10.
|18
|7
|5
|6
|16 - 15
|26
|11.
|18
|7
|5
|6
|20 - 20
|26
|12.
|18
|6
|6
|6
|18 - 15
|24
|13.
|18
|6
|5
|7
|21 - 17
|23
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 23
|23
|15.
|18
|6
|4
|8
|16 - 25
|22
|16.
|18
|5
|7
|6
|17 - 19
|22
|17.
|18
|5
|7
|6
|17 - 21
|22
|18.
|0:0
|18
|5
|6
|7
|14 - 21
|21
|19.
|18
|5
|5
|8
|14 - 21
|20
|20.
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|21.
|18
|3
|10
|5
|17 - 20
|19
|22.
|0:1
|18
|4
|6
|8
|15 - 21
|18
|23.
|1:0
|18
|4
|6
|8
|11 - 20
|18
|24.
|18
|3
|9
|6
|17 - 21
|18
|25.
|18
|3
|9
|6
|14 - 20
|18
|26.
|16
|3
|8
|5
|16 - 15
|17
|27.
|1:0
|17
|3
|6
|8
|10 - 22
|15
|28.
|18
|4
|2
|12
|14 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|9
|7
|2
|0
|17 - 6
|23
|2.
|9
|7
|2
|0
|11 - 0
|23
|3.
|8
|7
|0
|1
|15 - 4
|21
|4.
|9
|6
|2
|1
|9 - 1
|20
|5.
|8
|6
|1
|1
|12 - 4
|19
|6.
|10
|6
|1
|3
|14 - 7
|19
|7.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|8.
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|9.
|10
|4
|4
|2
|13 - 9
|16
|10.
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|11.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|12.
|8
|4
|3
|1
|7 - 4
|15
|13.
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|15.
|8
|4
|2
|2
|17 - 9
|14
|16.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|7 - 8
|14
|17.
|1:0
|10
|3
|4
|3
|4 - 7
|13
|18.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|19.
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|20.
|9
|2
|6
|1
|12 - 7
|12
|21.
|10
|2
|6
|2
|12 - 12
|12
|22.
|8
|3
|2
|3
|11 - 10
|11
|23.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|24.
|8
|3
|1
|4
|9 - 11
|10
|25.
|9
|3
|1
|5
|5 - 8
|10
|26.
|9
|2
|4
|3
|12 - 13
|10
|27.
|9
|2
|4
|3
|9 - 12
|10
|28.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|14 - 5
|19
|2.
|8
|4
|3
|1
|17 - 9
|15
|3.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 3
|14
|5.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|7 - 5
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|8.
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|12 - 12
|10
|11.
|9
|2
|4
|3
|9 - 13
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|13.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|4 - 8
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|17.
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|18.
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|9
|2
|1
|6
|7 - 18
|7
|23.
|0:1
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|24.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|25.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|26.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|27.
|1:0
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|10
|1
|1
|8
|5 - 15
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5