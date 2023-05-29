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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Банфилд
1:0
Второй тайм: 66'
Росарио Сентраль
0'
1:0
4' Гол
Milton Gimenez
17' Желтая карточка
Kevin Ortiz
41' Желтая карточка
Francis Mac Allister
43' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
45' Желтая карточка
Алеман Брайн
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
6
Alejandro
Maciel
33
Инсуа
Эмануэль
23
Nicolas
Sosa
5
Ремеди
Эрик
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
7
Sebastian
Sosa
II
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
5
Francis
Mac
Allister
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
20
Jhonatan
Candia
Банфилд
4-3-1-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Росарио Сентраль

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:1
КДМЗ3
1:1
КДМЗ3
2:4
С
1:1
С
1:0
С
0:4
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:3
ПБ
2:0
ПБ
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.42
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
71

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 3 (2) 0.17
Milton Gimenez 2 0.11
Алеман Брайн 1 (1) 0.06
Чавес Андрес 1 0.06
Sebastian Sosa II 1 0.06
Aaron Quiroz 1 0.06
Emanuel Olivera 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 6 0.33
Victor Malcorra 4 (2) 0.22
Кампас Хаминтон 2 0.11
Laurtaro Giaccone 2 0.11
Jhonatan Candia 2 0.11
Damian Alberto Martinez 2 0.11
Carlos Quintana 2 (1) 0.11
Alan Rodriguez2 1 0.06
Francis Mac Allister 1 0.06
Комар Хуан 1 0.06
Tomas O'Connor 1 0.06
Инфантино Джино 1 0.06
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Алеман Брайн 5 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Чавес Андрес 4 0
Emanuel Olivera 4 0
Emanuel Coronel 2 1
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Дель Пино Маго Луис 1 1
Бертоло Николас 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 7 1
Kevin Ortiz 7 1
Facundo Mallo 6 0
Carlos Quintana 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
6
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Росарио Сентраль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

4
17
Банфилд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Росарио Сентраль
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

5
23

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
3
38%
1-15
3
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
14
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
20%
2
12%
1-15
1
20%
7
41%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
3
18%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Забито

8
25
6 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 3
1
13%
5
20%
1-15
4
50%
8
32%
16-30
1
13%
1
4%
31-45
1
13%
4
16%
46-60
0
0%
3
12%
61-75
1
13%
4
16%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
18%
4
20%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
2
9%
3
15%
46-60
1
5%
5
25%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0
Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Банфилд
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:0
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
14
3
2
15
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 17 13 1 3 29 - 9 40
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 18 9 5 4 20 - 14 32
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 0:1 18 8 6 4 25 - 21 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 18 8 3 7 22 - 16 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 7 5 6 16 - 15 26
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 0:0 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Уракан
 0:1 18 4 6 8 15 - 21 18
23.
Банфилд
 1:0 18 4 6 8 11 - 20 18
24.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
25.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
26.
Велес Сарсфилд
 16 3 8 5 16 - 15 17
27.
Унион Санта-Фе
 1:0 17 3 6 8 10 - 22 15
28.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 0:1 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 0:0 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Банфилд
 1:0 10 3 4 3 4 - 7 13
18.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
19.
Уракан
 0:1 9 3 3 3 8 - 10 12
20.
Велес Сарсфилд
 9 2 6 1 12 - 7 12
21.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
22.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
23.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
24.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 1:0 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 6 1 2 14 - 5 19
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 1:0 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 0:0 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Росарио Сентраль
 0:1 9 1 4 4 8 - 15 7
24.
Уракан
 0:1 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 1:0 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Kevin Ortiz уходит с поля. Octavio Bianchi выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Kevin Ortiz получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Милтон Хименес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Росарио Сентраль
3.75
6.00
3.55
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