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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Банфилд
2:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
4' Гол
Milton Gimenez
17' Желтая карточка
Kevin Ortiz
41' Желтая карточка
Francis Mac Allister
43' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
45' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
45' Желтая карточка
Алеман Брайн
2:0
73' Гол
Milton Gimenez
90'+7
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
6
Alejandro
Maciel
33
Инсуа
Эмануэль
23
Nicolas
Sosa
5
Ремеди
Эрик
10
Алеман
Брайн
17
Juan
Bisanz
45
Milton
Gimenez
7
Sebastian
Sosa
II
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
45
Kevin
Ortiz
5
Francis
Mac
Allister
22
Laurtaro
Giaccone
10
Victor
Malcorra
13
Кампас
Хаминтон
20
Jhonatan
Candia
Банфилд
4-3-1-2
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Росарио Сентраль

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:2
ЛП
3:1
КДМЗ3
1:1
КДМЗ3
2:4
С
1:1
С
1:0
С
0:4
П
3:1
П
2:2
П
2:1
П
2:3
ПБ
2:0
ПБ
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
0:0
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.2
1.22

Среднее время на гол

75
73

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

1.42
1.26

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

63
71

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 3 0.17
Juan Bisanz 3 (2) 0.17
Алеман Брайн 1 (1) 0.06
Чавес Андрес 1 0.06
Sebastian Sosa II 1 0.06
Aaron Quiroz 1 0.06
Emanuel Olivera 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 6 0.33
Victor Malcorra 4 (2) 0.22
Кампас Хаминтон 2 0.11
Laurtaro Giaccone 2 0.11
Jhonatan Candia 2 0.11
Damian Alberto Martinez 2 0.11
Carlos Quintana 2 (1) 0.11
Alan Rodriguez2 1 0.06
Francis Mac Allister 1 0.06
Комар Хуан 1 0.06
Tomas O'Connor 1 0.06
Инфантино Джино 1 0.06
Facundo Mallo 0 0
Kevin Ortiz 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 4 2
Алеман Брайн 5 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Чавес Андрес 4 0
Emanuel Olivera 4 0
Emanuel Coronel 2 1
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Дель Пино Маго Луис 1 1
Бертоло Николас 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Lautaro Rios 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 7 1
Kevin Ortiz 7 1
Facundo Mallo 6 0
Carlos Quintana 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Victor Malcorra 2 0
Luca Martinez Dupuy 2 0
Комар Хуан 1 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Luciano Ferreyra 1 0
Инфантино Джино 1 0
Велиз Алехо 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
6
Банфилд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Росарио Сентраль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

4
17
Банфилд
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Росарио Сентраль
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

5
23

Голы по времени матча

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
20%
3
38%
1-15
3
60%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
29%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
4
25%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 9
1
20%
2
12%
1-15
1
20%
7
41%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
1
20%
3
18%
76-90

Пропущено

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
2
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
40%
2
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Забито

10
25
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 4
2
20%
5
20%
1-15
4
40%
8
32%
16-30
1
10%
1
4%
31-45
1
10%
4
16%
46-60
1
10%
3
12%
61-75
1
10%
4
16%
76-90

Пропущено

22
22
13 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
18%
5
23%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
1
5%
6
27%
61-75
6
27%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 1:2 Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0
Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Сентраль Норте Сальта 4:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 4:0
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1

Результаты матчей

Банфилд
Росарио Сентраль

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
1
9
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
14
4
3
15
1.5
8
10
1
17
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 18 14 1 3 30 - 9 43
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 18 9 5 4 20 - 14 32
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 18 8 3 7 22 - 16 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 7 5 6 16 - 15 26
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
23.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
24.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
25.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
26.
Велес Сарсфилд
 0:1 17 3 8 6 16 - 16 17
27.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
28.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 1:0 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
18.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
19.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
20.
Велес Сарсфилд
 0:1 10 2 6 2 12 - 8 12
21.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
22.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
23.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
24.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 10 7 1 2 15 - 5 22
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 0:1 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
  • 56'
    Kevin Ortiz уходит с поля. Octavio Bianchi выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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