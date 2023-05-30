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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 18.
Велес Сарсфилд
2:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
26' Гол
Рохас Роберт
31' Желтая карточка
Годин Диего
44' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
48' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
1:1
52' Гол
Пратто Лукас
57' Желтая карточка
Пирес Леандро
60' Желтая карточка
Солари Пабло
69' Желтая карточка
Эррера Марсело II
1:2
82' Гол
Бельтран Лукас
2:2
87' Гол
Ортега Франсиско
90'+5
1
Gaston
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
2
Годин
Диего
5
Ортега
Франсиско
32
Christian
Ordonez
34
Damian
Fernandez
42
Gianluca
Prestianni
33
Elias
Cabrera
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
2
Рохас
Роберт
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
29
Альендро
Родриго
11
Де
ла
Крус
Николас
36
Солари
Пабло
10
Фернандес
Игнасио
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
КЛ
0:0
КЛ
1:0
ЛП
2:0
С
1:2
С
1:2
С
1:0
П
3:0
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
2:0
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
3:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПАК
0:2

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.17
0.7

Среднее время на гол

77
128

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
0.92

Среднее время на гол

81
98

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.14
0.82

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

79
110

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.24
Пратто Лукас 3 (1) 0.18
Walter Bou 2 0.12
Abiel Osorio 2 0.12
Julian Fernandez 2 0.12
Gianluca Prestianni 2 0.12
Ортега Франсиско 1 0.06
Jose Florentin 1 0.06
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0
Christian Ordonez 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 6 (3) 0.33
Барко Эсекьель 4 (3) 0.22
Фернандес Игнасио 4 0.22
Борха Мигель 4 (2) 0.22
Солари Пабло 2 0.11
Парадела Хосе 2 0.11
Суарес Матиас 2 0.11
Рондон Саломон 2 (1) 0.11
Альендро Родриго 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Палавесино Агустин 1 0.06
Рохас Роберт 1 0.06
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Эррера Марсело II 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Хианетти Лаутаро 4 0
Гомес Валентин 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Дженсон Лукас 2 1
Годин Диего 3 0
Пратто Лукас 3 0
Miguel Brizuela 3 0
Abiel Osorio 3 0
Ортега Франсиско 1 1
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Christian Ordonez 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Игнасио 4 2
Диас Энцо Эрнан 7 0
Перес Энцо 6 0
Палавесино Агустин 3 1
Парадела Хосе 3 1
Пирес Леандро 4 0
Солари Пабло 4 0
Каско Милтон 3 0
Альендро Родриго 3 0
Борха Мигель 2 0
Диас Пауло 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Гомес Элиас 0 1
Центурион Эзекиль 0 1
Майдана Джонатан 1 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
2
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ривер Плейт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
14
Велес Сарсфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Ривер Плейт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

8
16

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
4
27%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Забито

16
28
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
0
0%
5
18%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
3
19%
9
32%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
4
40%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
3
3
6
2.5
2
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
4
12
1.5
9
8
3
13
2.5
3
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 18 13 2 3 31 - 11 41
2.
Сан-Лоренсо
 18 10 5 3 19 - 7 35
3.
Тальерес Кордоба
 18 10 4 4 31 - 16 34
4.
Эстудиантес Ла Плата
 18 9 5 4 20 - 14 32
5.
Дефенса и Хустисия
 18 8 6 4 23 - 12 30
6.
Росарио Сентраль
 18 8 6 4 25 - 22 30
7.
Ланус
 17 8 5 4 24 - 16 29
8.
Бельграно
 18 8 4 6 15 - 15 28
9.
Бока Хуниорс
 18 8 3 7 22 - 16 27
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 18 7 5 6 16 - 15 26
11.
Годой Крус
 18 7 5 6 20 - 20 26
12.
Сармиенто
 18 6 6 6 18 - 15 24
13.
Аргентинос Хуниорс
 18 6 5 7 21 - 17 23
14.
Атлетико Платенсе
 18 6 5 7 20 - 23 23
15.
Химнасия Ла-Плата
 18 6 4 8 16 - 25 22
16.
Тигре
 18 5 7 6 17 - 19 22
17.
Барракас Централь
 18 5 7 6 17 - 21 22
18.
Институто
 18 5 6 7 14 - 21 21
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 18 5 5 8 14 - 21 20
20.
Расинг Авельянеда
 17 5 4 8 20 - 27 19
21.
Колон
 18 3 10 5 17 - 20 19
22.
Велес Сарсфилд
 17 3 9 5 18 - 17 18
23.
Уракан
 18 4 6 8 15 - 21 18
24.
Банфилд
 18 4 6 8 12 - 20 18
25.
Индепендьенте Авельянеда
 18 3 9 6 17 - 21 18
26.
Атлетико Тукуман
 18 3 9 6 14 - 20 18
27.
Унион Санта-Фе
 17 3 6 8 10 - 22 15
28.
Арсенал Саранди
 18 4 2 12 14 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 9 7 2 0 17 - 6 23
2.
Сан-Лоренсо
 9 7 2 0 11 - 0 23
3.
Ривер Плейт
 8 7 0 1 15 - 4 21
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 6 2 1 9 - 1 20
5.
Ланус
 8 6 1 1 12 - 4 19
6.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 14 - 7 19
7.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 2 2 11 - 6 17
8.
Бока Хуниорс
 10 5 2 3 13 - 8 17
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 13 - 9 16
10.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 13 - 10 16
11.
Годой Крус
 8 4 3 1 13 - 7 15
12.
Бельграно
 8 4 3 1 7 - 4 15
13.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 3 2 9 - 7 15
14.
Барракас Централь
 10 4 3 3 10 - 10 15
15.
Аргентинос Хуниорс
 8 4 2 2 17 - 9 14
16.
Институто
 10 3 5 2 7 - 8 14
17.
Банфилд
 10 3 4 3 5 - 7 13
18.
Велес Сарсфилд
 10 2 7 1 14 - 9 13
19.
Тигре
 8 3 3 2 8 - 7 12
20.
Уракан
 9 3 3 3 8 - 10 12
21.
Колон
 10 2 6 2 12 - 12 12
22.
Сармиенто
 8 3 2 3 11 - 10 11
23.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
24.
Арсенал Саранди
 8 3 1 4 9 - 11 10
25.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 1 5 5 - 8 10
26.
Индепендьенте Авельянеда
 9 2 4 3 12 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 9 2 4 3 9 - 12 10
28.
Унион Санта-Фе
 7 1 2 4 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 6 2 2 16 - 7 20
2.
Тальерес Кордоба
 8 4 3 1 17 - 9 15
3.
Эстудиантес Ла Плата
 9 4 3 2 9 - 8 15
4.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 10 - 3 14
5.
Бельграно
 10 4 1 5 8 - 11 13
6.
Сармиенто
 10 3 4 3 7 - 5 13
7.
Сан-Лоренсо
 9 3 3 3 8 - 7 12
8.
Годой Крус
 10 3 2 5 7 - 13 11
9.
Бока Хуниорс
 8 3 1 4 9 - 8 10
10.
Ланус
 9 2 4 3 12 - 12 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 2 4 3 9 - 13 10
12.
Тигре
 10 2 4 4 9 - 12 10
13.
Унион Санта-Фе
 10 2 4 4 6 - 11 10
14.
Аргентинос Хуниорс
 10 2 3 5 4 - 8 9
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 10 - 15 8
16.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 8 8
17.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 5 3 5 - 8 8
18.
Институто
 8 2 1 5 7 - 13 7
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 1 5 7 - 13 7
20.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 8 1 4 3 7 - 11 7
22.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 1 6 7 - 18 7
23.
Росарио Сентраль
 9 1 4 4 8 - 16 7
24.
Уракан
 9 1 3 5 7 - 11 6
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 1 3 5 7 - 14 6
26.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
27.
Банфилд
 8 1 2 5 7 - 13 5
28.
Арсенал Саранди
 10 1 1 8 5 - 15 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 10 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 10 (1)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Damian Alberto Martinez 1 7
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 7
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 5
Ланус Лема Кристиан 2 5
Уракан Patricio Pizarro 2 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Годин Диего получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Велес Сарсфилд 2:2 Ривер Плейт онлайн

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