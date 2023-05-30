Тур: 18.
2:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолРохас Роберт
31' Желтая карточкаГодин Диего
44' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
48' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
1:1
52' ГолПратто Лукас
57' Желтая карточкаПирес Леандро
60' Желтая карточкаСолари Пабло
69' Желтая карточкаЭррера Марсело II
1:2
82' ГолБельтран Лукас
2:2
87' ГолОртега Франсиско
90'+5
Ход матча
26'
0:1
31'
48'
52'
57'
60'
82'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пратто
Лукас
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.7%
54.5%
22.8%
5 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.17
0.7
Среднее время на гол
77
128
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
0.92
Среднее время на гол
81
98
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.14
0.82
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
79
110
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.24
|Пратто Лукас
|3 (1)
|0.18
|Walter Bou
|2
|0.12
|Abiel Osorio
|2
|0.12
|Julian Fernandez
|2
|0.12
|Gianluca Prestianni
|2
|0.12
|Ортега Франсиско
|1
|0.06
|Jose Florentin
|1
|0.06
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
|Christian Ordonez
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|6 (3)
|0.33
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.22
|Фернандес Игнасио
|4
|0.22
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.22
|Солари Пабло
|2
|0.11
|Парадела Хосе
|2
|0.11
|Суарес Матиас
|2
|0.11
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.11
|Альендро Родриго
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Палавесино Агустин
|1
|0.06
|Рохас Роберт
|1
|0.06
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Хианетти Лаутаро
|4
|0
|Гомес Валентин
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Дженсон Лукас
|2
|1
|Годин Диего
|3
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Abiel Osorio
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Игнасио
|4
|2
|Диас Энцо Эрнан
|7
|0
|Перес Энцо
|6
|0
|Палавесино Агустин
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Пирес Леандро
|4
|0
|Солари Пабло
|4
|0
|Каско Милтон
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Диас Пауло
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Гомес Элиас
|0
|1
|Центурион Эзекиль
|0
|1
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Ривер Плейт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
2
Велес Сарсфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Ривер Плейт
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
14
Велес Сарсфилд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Ривер Плейт
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
8
16
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
13 Не забивали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
33%
4
27%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Забито
16
28
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 13
8 Не забивали 1
0
0%
5
18%
1-15
3
19%
5
18%
16-30
4
25%
1
4%
31-45
4
25%
3
11%
46-60
2
13%
5
18%
61-75
3
19%
9
32%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
2
20%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
4
40%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
53
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
412
98
313
314
115
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|10 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|10 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Росарио Сентраль
|Damian Alberto Martinez
|1 7
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 7
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 5
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 5