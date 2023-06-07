Тур: 5.
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
14'
22'
22'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Diego
Zabala
31
John
Victor
21
Igor
Gomes
44
Витао
30
Джонни
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Gutierrez
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
11 ВандерсонНападающий
-
-
38 Jean Dias
-
41 Matheus Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногера Фабьян
|2
|0.4
|Diego Zabala
|1
|0.2
|Жильотти Эммануэль
|1
|0.2
|Перейро Гастон
|1
|0.2
|Diego Rodriguez IV
|1
|0.2
|Хинелья Франсиско
|1
|0.2
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|2 (1)
|0.4
|Адриано Луис
|1
|0.2
|Меркадо Габриэль
|1
|0.2
|Де Пена Карлос
|1
|0.2
|Alexandre Zurawski
|1
|0.2
Карточки
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейро Гастон
|3
|0
|Кандидо Камило
|3
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Diego Zabala
|1
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Marcos Montiel
|1
|0
|Leandro Lozano
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Патрик Алан
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
50%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серро - Насьональ Монтевидео 1:1 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2