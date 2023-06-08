Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаLeandro Lozano
22' Желтая карточкаРомуло
22' Желтая карточкаРочет Серхио
0:1
63' ГолПатрик Алан
85' Желтая карточкаDiego Zabala
1:1
89' ГолBruno Damiani
90' Желтая карточкаAlfonso Trezza
90'+7
Ход матча
14'
22'
22'
63'
0:1
85'
87'
89'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Diego
Zabala
31
John
Victor
21
Igor
Gomes
44
Витао
30
Джонни
40
Ромуло
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Gutierrez
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
11 ВандерсонНападающий
-
-
38 Jean Dias
-
41 Matheus Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногера Фабьян
|2
|0.4
|Diego Zabala
|1
|0.2
|Жильотти Эммануэль
|1
|0.2
|Перейро Гастон
|1
|0.2
|Diego Rodriguez IV
|1
|0.2
|Хинелья Франсиско
|1
|0.2
|Bruno Damiani
|1
|0.2
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|3 (1)
|0.6
|Адриано Луис
|1
|0.2
|Меркадо Габриэль
|1
|0.2
|Де Пена Карлос
|1
|0.2
|Alexandre Zurawski
|1
|0.2
Карточки
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейро Гастон
|3
|0
|Кандидо Камило
|3
|0
|Diego Zabala
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Marcos Montiel
|1
|0
|Alfonso Trezza
|1
|0
|Leandro Lozano
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Патрик Алан
|1
|0
|Меркадо Габриэль
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Вандерсон
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
3
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серро - Насьональ Монтевидео 1:1 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1
Результаты матчей
Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2