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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Насьональ Монтевидео
1:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
14' Желтая карточка
Leandro Lozano
22' Желтая карточка
Ромуло
22' Желтая карточка
Рочет Серхио
0:1
63' Гол
Патрик Алан
85' Желтая карточка
Diego Zabala
1:1
89' Гол
Bruno Damiani
90' Желтая карточка
Alfonso Trezza
90'+7
1
Рочет
Серхио
16
Leandro
Lozano
18
Ногера
Фабьян
23
Полента
Диего
13
Cristian
Almeida
5
Yonathan
Rodriguez
15
Diego
Rodriguez
IV
7
Federico
Martinez3
22
Diego
Zabala
10
Franco
Fagundez
11
Рамирес
Игнасио
31
John
Victor
21
Igor
Gomes
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
40
Ромуло
14
Де
Пена
Карлос
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
2:2
КЛ
2:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногера Фабьян 2 0.4
Diego Zabala 1 0.2
Жильотти Эммануэль 1 0.2
Перейро Гастон 1 0.2
Diego Rodriguez IV 1 0.2
Хинелья Франсиско 1 0.2
Bruno Damiani 1 0.2
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 3 (1) 0.6
Адриано Луис 1 0.2
Меркадо Габриэль 1 0.2
Де Пена Карлос 1 0.2
Alexandre Zurawski 1 0.2

Карточки

Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейро Гастон 3 0
Кандидо Камило 3 0
Diego Zabala 2 0
Yonathan Rodriguez 2 0
Ногера Фабьян 1 0
Рочет Серхио 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0
Alfonso Trezza 1 0
Leandro Lozano 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Hernandez2 1 1
Патрик Алан 1 0
Меркадо Габриэль 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Ромуло 1 0
Вандерсон 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
3
Насьональ Монтевидео
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
50%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Серро - Насьональ Монтевидео 1:1 Индепендьенте Медельин - Насьональ Монтевидео 2:1 Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0 Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1

Результаты матчей

Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Насьональ Монтевидео
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 3 0 7 - 5 9
2.
Насьональ Монтевидео
 5 2 2 1 8 - 7 8
3.
Индепендьенте Медельин
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Метрополитанос
 4 0 0 4 4 - 9 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Насьональ Монтевидео
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Насьональ Монтевидео
 3 1 1 1 5 - 5 4
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      22'
      Рочет Серхио получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Romulo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Leandro Lozano получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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