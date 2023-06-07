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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 29'
Ливерпуль Монтевидео
0'
23' Желтая карточка
Мели Сесар

Ход матча

23'
 
Мели Сесар
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Ливерпуль Монтевидео
1.45
7.17
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
9
Авалос
Габриэль
1
Sebastian
Britos
6
Federico
Pereira
4
Gonzalo
Perez
3
Juan
Izquierdo
15
Gaston
Martirena
11
Самудио
Мигель
17
Мели
Сесар
26
Lucas
Lemos
8
Gonzalo
Napoli
23
Бентанкур
Рубен
10
Alan
Medina2
Аргентинос Хуниорс
3-4-2-1
Ливерпуль Монтевидео
5-3-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.4
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.2
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.2
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 3 0.6

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 3 1
Kevin Mac Allister 2 0
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мели Сесар 2 0
Самудио Мигель 1 0
Mathias Zunino 1 0
Бентанкур Рубен 1 0
Lucas Lemos 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3
Аргентинос Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:2 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:2
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 2:0 5 3 0 2 6 - 3 9
2.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 5 2 3 0 4 - 2 9
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
4.
Коринтианс
 0:2 5 1 1 3 4 - 5 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте дель Валле
 2:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 0:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 0:2 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Мели Сесар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Аргентинос Хуниорс.
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Ливерпуль Монтевидео
1.45
7.17
9.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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