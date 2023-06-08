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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Аргентинос Хуниорс
2:1
Конец матча
Ливерпуль Монтевидео
0'
23' Желтая карточка
Мели Сесар
48' Желтая карточка
Lucas Villalba
0:1
50' Пенальти
Бентанкур Рубен
1:1
61' Гол
Leonardo Heredia
63' Желтая карточка
Gaston Martirena
65' Желтая карточка
Бентанкур Рубен
90' Желтая карточка
Mathias Zunino
2:1
90' Гол
Lucas Villalba
90'+7
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
18
Santiago
Gabriel
Montiel
5
Редондо
Федерико
17
Franco
Moyano
13
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Alan
Rodriguez3
9
Авалос
Габриэль
1
Sebastian
Britos
6
Federico
Pereira
4
Gonzalo
Perez
3
Juan
Izquierdo
15
Gaston
Martirena
11
Самудио
Мигель
17
Мели
Сесар
26
Lucas
Lemos
8
Gonzalo
Napoli
23
Бентанкур
Рубен
10
Alan
Medina2
Аргентинос Хуниорс
3-4-2-1
Ливерпуль Монтевидео
5-3-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрера Хавьер 2 0.4
Lucas Villalba 1 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.2
Leonardo Heredia 1 0.2
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.2
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентанкур Рубен 4 (1) 0.8

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Villalba 4 1
Kevin Mac Allister 2 0
Thiago Nuss 0 1
Авалос Габриэль 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Santiago Gabriel Montiel 1 0
Ливерпуль Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мели Сесар 3 0
Mathias Zunino 2 0
Бентанкур Рубен 2 0
Самудио Мигель 1 0
Gaston Martirena 1 0
Lucas Lemos 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Аргентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
3
Аргентинос Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ливерпуль Монтевидео
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
67%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 0:1
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 1:2 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0
Ливерпуль Монтевидео
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:2 Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ривер Плейт Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Депортиво Мальдонадо 4:2
Ливерпуль Монтевидео - Аргентинос Хуниорс 2:2 Бостон Ривер - Ливерпуль Монтевидео 1:3 Ливерпуль Монтевидео - Серро 1:1 Индепендьенте дель Валле - Ливерпуль Монтевидео 2:0 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Пласа Колония 3:1 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Серро Ларго - Ливерпуль Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ливерпуль Монтевидео - Ла Лус 2:3 Монтевидео Уондерерс - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Ливерпуль Монтевидео - Феникс Монтовидео 3:1 Данубио - Ливерпуль Монтевидео 1:1 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1

Результаты матчей

Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль Монтевидео

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аргентинос Хуниорс
Ливерпуль Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 5 3 2 0 6 - 3 11
2.
Индепендьенте дель Валле
 5 3 0 2 7 - 3 9
3.
Коринтианс
 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Ливерпуль Монтевидео
 5 1 1 3 4 - 9 4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Индепендьенте дель Валле
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 5 4
4.
Коринтианс
 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентинос Хуниорс
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Коринтианс
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Индепендьенте дель Валле
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Ливерпуль Монтевидео
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      23'
      Мели Сесар получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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