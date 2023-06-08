Тур: 5.
1:1
Второй тайм: 76'
0'
5' Желтая карточкаЛолло Лусиано
16' Желтая карточкаJuninho Capixaba
24' Желтая карточкаHenry Mosquera
0:1
45' ГолРамирес Эрик
52' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
64' Вторая желтая карточкаJuninho Capixaba
1:1
66' ПенальтиРольхейсер Бенхамин
70' Желтая карточкаGaston Benedetti
Ход матча
16'
24'
45'
0:1
64'
66'
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Juan Guasone
-
14 Eros Mancuso
-
-
-
11 Deian Veron
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 Натан РафаэлЗащитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
30 Luan Patrick
-
-
-
45 Werik
-
-
-
5 Jadson 3
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|2
|0.4
|Leonardo Godoy
|2
|0.4
|Пьятти Пабло
|1
|0.2
|Каррильо Гидо
|1
|0.2
|Eros Mancuso
|1
|0.2
|Santiago Nunez
|1
|0.2
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavinho
|2
|0.4
|Саша Эдуардо
|2 (1)
|0.4
|Рамирес Эрик II
|1
|0.2
|Брунинью Филипе
|1
|0.2
|Эвангелиста Лукас
|1
|0.2
|Силва Адерлан
|1
|0.2
|Juninho Capixaba
|1
|0.2
|Alerrandro
|1
|0.2
|Helio Junio
|1
|0.2
|Thiago Borbas
|1
|0.2
|Marcos Vinicios
|1
|0.2
|_Talisson
|1
|0.2
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лолло Лусиано
|3
|1
|Андухар Марьяно
|2
|1
|Аскасибар Сантьяго
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Каррильо Гидо
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Santiago Nunez
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Витиньо Витор V
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Marcos Vinicios
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
13
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 5:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
4
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
31
22
31
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|14 - 2
|11
|2.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|4.
|4
|0
|0
|4
|1 - 13
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|4
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2