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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Эстудиантес Ла Плата
1:1
Второй тайм: 76'
Ред Булл Брагантино
0'
5' Желтая карточка
Лолло Лусиано
16' Желтая карточка
Juninho Capixaba
24' Желтая карточка
Henry Mosquera
0:1
45' Гол
Рамирес Эрик
52' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас
64' Вторая желтая карточка
Juninho Capixaba
1:1
66' Пенальти
Рольхейсер Бенхамин
70' Желтая карточка
Gaston Benedetti
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
7
Соса
Хосе
1
Cleiton
Schwengber
16
Henry
Mosquera
2
Leonardo
Realpe
26
Сантос
Эдуардо
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
18
Thiago
Borbas
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
0:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 2 0.4
Leonardo Godoy 2 0.4
Пьятти Пабло 1 0.2
Каррильо Гидо 1 0.2
Eros Mancuso 1 0.2
Santiago Nunez 1 0.2
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavinho 2 0.4
Саша Эдуардо 2 (1) 0.4
Рамирес Эрик II 1 0.2
Брунинью Филипе 1 0.2
Эвангелиста Лукас 1 0.2
Силва Адерлан 1 0.2
Juninho Capixaba 1 0.2
Alerrandro 1 0.2
Helio Junio 1 0.2
Thiago Borbas 1 0.2
Marcos Vinicios 1 0.2
_Talisson 1 0.2

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лолло Лусиано 3 1
Андухар Марьяно 2 1
Аскасибар Сантьяго 0 1
Соса Хосе 1 0
Каррильо Гидо 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Juan Guasone 1 0
Santiago Nunez 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эвангелиста Лукас 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Natan 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Luan Patrick 1 0
Marcos Vinicios 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ред Булл Брагантино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
13
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
3
38%
4
31%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 5:2 Институто - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Такуари - Эстудиантес Ла Плата 0:4 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 1:0
Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 2:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
2
2
2.5
3
1
2
2
3.5
3
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1:1 5 3 2 0 14 - 2 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
Такуари
 4 1 0 3 4 - 13 3
4.
Ориенте Петролеро
 4 0 0 4 1 - 13 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1:1 2 1 1 0 5 - 0 4
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
3.
Такуари
 3 1 0 2 4 - 9 3
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Брагантино
 1:1 3 2 1 0 9 - 2 7
2.
Эстудиантес Ла Плата
 1:1 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Такуари
 1 0 0 1 0 - 4 0
4.
Ориенте Петролеро
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 4
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Thiago Borbas сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Рамирес Эрик II бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Henry Mosquera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Жуниньо Капишаба получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      5'
      Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Эстудиантес Ла Плата
    Ничья
    Ред Булл Брагантино
    9.80
    4.05
    3.94
    Все Коэффициенты
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    Ред Булл Брагантино
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