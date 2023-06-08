Тур: 5.
1:2
Второй тайм: 77'
0'
4' Желтая карточкаSebastian Pereira
0:1
12' ГолGonzalo Sosa
1:1
30' ГолJose Sinisterra
34' Желтая карточкаРамос Гонсало
1:2
38' ГолMatias Sepulveda
57' Желтая карточкаOliver Rojas
59' Желтая карточкаMatias Sepulveda
71' Желтая карточкаRonald Cuellar
Ход матча
12'
0:1
30'
1:1
34'
38'
1:2
57'
59'
71'
27
Omar
Siles
15
Rafinha
2
16
Oliver
Rojas
21
Марсело
Диас
11
Luis
Riveros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Omar SilesПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Rafinha 2Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Меначо СесарНападающий
-
-
-
-
21 Leo Fenga
-
-
22 Richet Gomez
-
-
-
Главный тренер: Carlos Bustos
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Oliver RojasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Марсело ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luis RiverosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Marco Collao
-
-
-
Главный тренер: Luca Marcogiuseppe
История личных встреч
Блуминг
Аудакс Итальяно
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Блуминг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Sinisterra
|1
|0.2
|Rafinha 2
|1
|0.2
|Leo Fenga
|1
|0.2
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|4
|0.8
|Рамос Гонсало
|1
|0.2
|Matias Sepulveda
|1
|0.2
Карточки
Блуминг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Сесар
|3
|0
|Фигера Аркимедес
|0
|1
|Braulio Uraezana
|0
|1
|Jonathan Laserda
|1
|0
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0
|Jorge Eduardo Lovera
|1
|0
|Omar Siles
|1
|0
|Ronald Cuellar
|1
|0
Аудакс Итальяно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабрин Карлос
|2
|0
|Gonzalo Sosa
|2
|0
|Matias Sepulveda
|2
|0
|Oliver Rojas
|2
|0
|Nicolas Fernandez2
|2
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Gabriel Hachen
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Sebastian Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Блуминг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
0
4
Блуминг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Блуминг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Блуминг - Вака Диес 3:1 Либертад Гран Маморе - Блуминг 2:1 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Блуминг - Аурора 2:1
Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1
Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1
Результаты матчей
Блуминг
Аудакс Итальяно
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Блуминг
Аудакс Итальяно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
22
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|2:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|4.
|1:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1:2
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Аудакс Итальяно
|Gonzalo Sosa
|4
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|4
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|4
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 3
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Сан-Лоренсо
|Карлос Санчес
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2