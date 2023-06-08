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Копа Судамерикана
2023

Тур: 5.
Блуминг
1:2
Второй тайм: 77'
Аудакс Итальяно
0'
4' Желтая карточка
Sebastian Pereira
0:1
12' Гол
Gonzalo Sosa
1:1
30' Гол
Jose Sinisterra
34' Желтая карточка
Рамос Гонсало
1:2
38' Гол
Matias Sepulveda
57' Желтая карточка
Oliver Rojas
59' Желтая карточка
Matias Sepulveda
71' Желтая карточка
Ronald Cuellar
1
Braulio
Uraezana
24
Miguel
Becerra
18
Christian
Latorre
43
Jonathan
Laserda
4
Denilson
Duran
45
Фигера
Аркимедес
27
Omar
Siles
16
Fernando
Arismendi
15
Rafinha
2
38
Jose
Sinisterra
9
Gaston
Rodriguez
Maeso
12
Tomas
Ahumada
16
Oliver
Rojas
2
Лабрин
Карлос
29
Sebastian
Pereira
28
Сереседа
Роберто
15
Fernando
Juarez
III
21
Марсело
Диас
19
Рамос
Гонсало
8
Matias
Sepulveda
11
Luis
Riveros
9
Gonzalo
Sosa
Блуминг
Аудакс Итальяно

История личных встреч

Блуминг
Аудакс Итальяно

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Блуминг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Sinisterra 1 0.2
Rafinha 2 1 0.2
Leo Fenga 1 0.2
Аудакс Итальяно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 4 0.8
Рамос Гонсало 1 0.2
Matias Sepulveda 1 0.2

Карточки

Блуминг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сесар 3 0
Фигера Аркимедес 0 1
Braulio Uraezana 0 1
Jonathan Laserda 1 0
Арсэ Хуан Карлос 1 0
Jorge Eduardo Lovera 1 0
Omar Siles 1 0
Ronald Cuellar 1 0
Аудакс Итальяно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабрин Карлос 2 0
Gonzalo Sosa 2 0
Matias Sepulveda 2 0
Oliver Rojas 2 0
Nicolas Fernandez2 2 0
Рамос Гонсало 1 0
Gabriel Hachen 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Sebastian Pereira 1 0

Результаты матчей

Блуминг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Блуминг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аудакс Итальяно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

0
4
Блуминг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аудакс Итальяно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Блуминг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Блуминг - Вака Диес 3:1 Либертад Гран Маморе - Блуминг 2:1 Блуминг - Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Блуминг - Аурора 2:1
Ориенте Петролеро - Блуминг 1:1 Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Блуминг - Стронгест 1:3 Ройял Пари - Блуминг 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Блуминг - Гуабира 3:1 Реал Санта Крус - Блуминг 2:1 Блуминг - Сантос 0:1 Блуминг - Реал Томайпо 2:2 Блуминг - Либертад Гран Маморе 1:1 Атлетико Пальмафлор Винто - Блуминг 3:2 Блуминг - Атлетико Пальмафлор Винто 6:0 Блуминг - Боливар 0:5 Индепендьенте Петролеро - Блуминг 2:0 Блуминг - Университарио Винто 3:4 Насьональ Потоси - Блуминг 3:0
Аудакс Итальяно
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Аудакс Итальяно - Уачипато 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1
Аудакс Итальяно - Блуминг 2:0 Аудакс Итальяно - Кобресал 1:0 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - Универсидад де Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Унион Ла-Калера - Аудакс Итальяно 0:0 Аудакс Итальяно - О'Хиггинз 2:2 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 3:2 Кокимбо Юнидо - Аудакс Итальяно 3:1 Эвертон Де Вина - Аудакс Итальяно 3:1 Аудакс Итальяно - Универсидад Католика Чили 1:2 Аудакс Итальяно - Унион Эспаньола 1:1 Курико Юнидо - Аудакс Итальяно 2:1 Аудакс Итальяно - Депортес Копьяпо 3:0 Палестино - Аудакс Итальяно 1:1

Результаты матчей

Блуминг
Аудакс Итальяно

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Блуминг
Аудакс Итальяно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
Аудакс Итальяно
 2:1 5 3 1 1 6 - 3 10
3.
Сантос
 5 1 1 3 3 - 5 4
4.
Блуминг
 1:2 5 0 0 5 3 - 11 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Аудакс Итальяно
 2:1 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Сантос
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Блуминг
 1:2 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 3 9
2.
Аудакс Итальяно
 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Сантос
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Блуминг
 1:2 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Аудакс Итальяно Gonzalo Sosa 4
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 4
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 4
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Такуари Carius Edson 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 3
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 3
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Весь список
  • Желтая карточка
    59'
    Matias Sepulveda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    57'
    Oliver Rojas получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Sebastian Pereira уходит с поля. Osvaldo Bosso выходит вместо него
  • 38'
    Sebastian Pereira сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Matias Sepulveda бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Gonzalo Rios получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Rafinha сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Хосе Синистерра бьет в цель!
    • 12'
      Fernando Juarez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Gonzalo Sosa бьет в цель!
    • Желтая карточка
      4'
      Sebastian Pereira получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Блуминг
    Ничья
    Аудакс Итальяно
    4.80
    5.70
    4.70
    Все Коэффициенты
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    Блуминг
    Аудакс Итальяно
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