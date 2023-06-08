Тур: 5.
0'
10' Красная карточкаEdison Armando Caicedo Castro
34' Желтая карточкаNicolas Zalazar
38' Вторая желтая карточкаNicolas Zalazar
0:0
41' Не забитый пенальтиJohn Cifuentes
45' Желтая карточкаRafael Caroca
46' Желтая карточкаBayron Oyarzo
48' Желтая карточкаРубио Патрисио
52' Желтая карточкаАрангис Пабло
Ход матча
34'
38'
41'
0:0
45'
46'
48'
52'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Обри
Давид
29
Carlos
Cuero
22
Luis
Cano
49
Отеро
Ромуло
11
Juan
Leiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Обри ДавидЗащитник
-
29 Carlos CueroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Luis CanoПолузащитник
- Полузащитник
-
49 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Luis CangaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
35 Diego Corozo
-
24 Kavier Ortiz
-
Главный тренер: Сезар Фариас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Hernan MunozВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
30 Alex Valdes
-
Главный тренер: Jaime Garcia
История личных встреч
Аукас
Ньюбленсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Аукас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеро Ромуло
|2
|0.4
|Erick Castillo
|2
|0.4
|Luis Canga
|1
|0.2
|Ордонез Роберто
|1
|0.2
Ньюбленсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Патрисио
|1
|0.2
|Andres Vilches
|1
|0.2
|Jorge Henriquez
|1
|0.2
Карточки
Аукас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Edison Armando Caicedo Castro
|1
|1
|Обри Давид
|1
|1
|Edison Fernando Vega Obando
|2
|0
|Erick Castillo
|2
|0
|Анхель Вилькер
|1
|0
|Luis Canga
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Ресабала Хордан
|1
|0
|Сесар Фариас
|1
|0
Ньюбленсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Zalazar
|2
|1
|Rafael Caroca
|3
|0
|Рубио Патрисио
|3
|0
|Ривера Мануэль
|2
|0
|Лоло Рейес
|2
|0
|Арангис Пабло
|2
|0
|Bayron Oyarzo
|1
|0
Результаты матчей
Аукас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
Аукас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
3
Аукас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюбленсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
2
67%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аукас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Аукас - Депортиво Куэнка 0:2 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Мушук Руна - Аукас 0:0
Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1
Ньюбленсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0
Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2
Результаты матчей
Аукас
Ньюбленсе
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Аукас
Ньюбленсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Группа A
Группа A
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2