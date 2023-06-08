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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Аукас
0:0
Второй тайм: 74'
Ньюбленсе
0'
10' Красная карточка
Edison Armando Caicedo Castro
34' Желтая карточка
Nicolas Zalazar
38' Вторая желтая карточка
Nicolas Zalazar
0:0
41' Не забитый пенальти
John Cifuentes
45' Желтая карточка
Rafael Caroca
46' Желтая карточка
Bayron Oyarzo
48' Желтая карточка
Рубио Патрисио
52' Желтая карточка
Арангис Пабло
12
Галиндес
Эрнан
5
Franklin
Carabali
13
Edison
Armando
Caicedo
Castro
42
Обри
Давид
29
Carlos
Cuero
7
Edison
Fernando
Vega
Obando
16
Кинтеро
Серхио
22
Luis
Cano
31
Erick
Castillo
49
Отеро
Ромуло
38
John
Cifuentes
1
Nicola
Perez
18
Bernardo
Cerezo
5
Rafael
Caroca
33
Nicolas
Zalazar
21
Raimundo
Rebolledo
11
Juan
Leiva
6
Лоло
Рейес
28
Ривера
Мануэль
14
Giovanni
Campusano
7
Bayron
Oyarzo
12
Рубио
Патрисио
Аукас
4-2-3-1
Ньюбленсе
3-5-2

История личных встреч

Аукас
Ньюбленсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеро Ромуло 2 0.4
Erick Castillo 2 0.4
Luis Canga 1 0.2
Ордонез Роберто 1 0.2
Ньюбленсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Патрисио 1 0.2
Andres Vilches 1 0.2
Jorge Henriquez 1 0.2

Карточки

Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Edison Armando Caicedo Castro 1 1
Обри Давид 1 1
Edison Fernando Vega Obando 2 0
Erick Castillo 2 0
Анхель Вилькер 1 0
Luis Canga 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Перласа Педро 1 0
Ресабала Хордан 1 0
Сесар Фариас 1 0
Ньюбленсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Zalazar 2 1
Rafael Caroca 3 0
Рубио Патрисио 3 0
Ривера Мануэль 2 0
Лоло Рейес 2 0
Арангис Пабло 2 0
Bayron Oyarzo 1 0

Результаты матчей

Аукас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюбленсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Аукас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюбленсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
3
Аукас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюбленсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
2
67%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аукас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Индепендьенте дель Валле - Аукас 2:0 Аукас - Депортиво Куэнка 0:2 Аукас - Расинг Авельянеда 1:2 Мушук Руна - Аукас 0:0
Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1 Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1
Ньюбленсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Ньюбленсе - Универсидад де Чили 1:1 Уачипато - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Депортес Копьяпо 1:0
Ньюбленсе - Аукас 2:1 Палестино - Ньюбленсе 1:2 Ньюбленсе - Аудакс Итальяно 2:5 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Ньюбленсе - Кокимбо Юнидо 1:3 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Ньюбленсе - О'Хиггинз 2:1 Ньюбленсе - Курико Юнидо 1:2 Эвертон Де Вина - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Универсидад Католика Чили 1:2 Унион Ла-Калера - Ньюбленсе 1:1 Кобресал - Ньюбленсе 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 Ньюбленсе - Магальянес 3:2 Унион Эспаньола - Ньюбленсе 0:1 Ньюбленсе - У. де Депортес 3:2

Результаты матчей

Аукас
Ньюбленсе

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аукас
Ньюбленсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Фламенго
 4 1 2 1 5 - 4 5
3.
Ньюбленсе
 0:0 5 1 2 2 3 - 6 5
4.
Аукас
 0:0 5 1 1 3 6 - 8 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Аукас
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Ньюбленсе
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фламенго
 3 0 2 1 3 - 4 2
3.
Ньюбленсе
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Аукас
 0:0 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Franklin Carabali уходит с поля. Jordan Rezabala выходит вместо него
  • 64'
    Raimundo Rebolledo уходит с поля. Lucas Abascia выходит вместо него
  • 63'
    Bayron Oyarzo уходит с поля. Jorge Henriquez выходит вместо него
  • 60'
    Sergio Quintero уходит с поля. Микаэль Карселен выходит вместо него
  • 59'
    Jhon Cifuente уходит с поля. Kavier Ortiz выходит вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Арангис Пабло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Рубио Патрисио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Bayron Oyarzo получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 10'
      УДАЛЕНИЕ! - Эдисон Армандо Кастро увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аукас
    Ничья
    Ньюбленсе
    2.35
    3.95
    5.70
    Все Коэффициенты
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