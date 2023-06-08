Тур: 5.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
-
23 Guga3Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
18 АланПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
99 LeleНападающий
-
-
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Ривер Плейт
Флуминенсе
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|3 (1)
|0.6
|Альендро Родриго
|1
|0.2
|Барко Эсекьель
|1
|0.2
|Де ла Крус Николас
|1
|0.2
|Солари Пабло
|1
|0.2
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|5
|1
|Jhon Arias
|2
|0.4
|Vitor Mendes
|1
|0.2
|Huan Nino2
|1
|0.2
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|2
|1
|Перес Энцо
|3
|0
|Пирес Леандро
|1
|1
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Рондон Саломон
|0
|1
|Альендро Родриго
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Бельтран Лукас
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Андре
|1
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
0
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
1
6
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Флуминенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
1
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Флуминенсе
Точный счет
4:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
22
13
13
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|2.
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|3.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|2.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|4
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 4
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2