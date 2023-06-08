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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Ривер Плейт
0:0
Перерыв
Флуминенсе
0'
42' Желтая карточка
Мартинелли Габриэл
45' Желтая карточка
Де ла Крус Николас

Ход матча

42'
 
Мартинелли Габриэл
45'
Де ла Крус Николас
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Флуминенсе
5.30
4.00
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
2
Рохас
Роберт
14
Пирес
Леандро
20
Каско
Милтон
11
Де
ла
Крус
Николас
29
Альендро
Родриго
21
Барко
Эсекьель
10
Фернандес
Игнасио
36
Солари
Пабло
18
Бельтран
Лукас
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
23
Guga3
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
45
Vinicius
Lima
14
Кано
Херман
Ривер Плейт
4-3-1-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ривер Плейт
Флуминенсе

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

КЛ
5:1
КЛ
1:3
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельтран Лукас 3 (1) 0.6
Альендро Родриго 1 0.2
Барко Эсекьель 1 0.2
Де ла Крус Николас 1 0.2
Солари Пабло 1 0.2
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 5 1
Jhon Arias 2 0.4
Vitor Mendes 1 0.2
Huan Nino2 1 0.2

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 2 1
Перес Энцо 3 0
Пирес Леандро 1 1
Фернандес Игнасио 2 0
Рондон Саломон 0 1
Альендро Родриго 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Бельтран Лукас 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Андре 1 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Марсело Виера 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Vinicius Lima 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Huan Nino2 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
0
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

1
6
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Флуминенсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
1

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Спортинг Кристал - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:1
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:0 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Флуминенсе

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 5 3 1 1 9 - 3 10
2.
Стронгест
 4 2 0 2 4 - 3 6
3.
Ривер Плейт
 0:0 5 1 2 2 7 - 11 5
4.
Спортинг Кристал
 4 1 1 2 5 - 8 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Стронгест
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Ривер Плейт
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Спортинг Кристал
 3 1 1 1 3 - 4 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
2.
Ривер Плейт
 0:0 3 0 1 2 3 - 9 1
3.
Спортинг Кристал
 1 0 0 1 2 - 4 0
4.
Стронгест
 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Де ла Крус Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Мартинелли получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Солари Пабло бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Флуминенсе
5.30
4.00
7.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ривер Плейт 0:0 Флуминенсе онлайн

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