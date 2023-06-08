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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 5.
Палмейрас Сан-Паулу
0:2
Перерыв
Барселона Гуаякиль
0'
0:1
33' Гол
Francisco Fydriszewski
0:2
38' Гол
Francisco Fydriszewski

Ход матча

22'
 
Adonis Preciado
Пинеда Марио
33'
0:1
Francisco Fydriszewski
38'
0:2
Francisco Fydriszewski
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Барселона Гуаякиль
3.80
7.20
7.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
12
Victor
Mendoza
2
Пинеда
Марио
29
Joshue
Quinonez
3
Lucas
Sosa
34
Segundo
Portocarrero
17
Гайбор
Фернандо
22
Leonai
13
Корозо
Дженнер
10
Диас
Дамиан
7
Cristian
Jonatan
Ortiz
14
Francisco
Fydriszewski
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
0:2
КЛ
1:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомес Густаво 2 0.4
Гимарайнс Артур 2 0.4
Лопес Хосе Мануэль 1 0.2
Наварро Рафа 1 0.2
Рони III 1 0.2
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.2
Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Francisco Fydriszewski 2 0.4
Jonathan Jesus Bauman 1 0.2
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.2
Гайбор Фернандо 1 0.2

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жаилсон Маркес 1 1
Луан Гарсия IV 2 0
Richard Rios 0 1
Гомес Густаво 1 0
Роша Маркос 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Рони III 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Марио 2 0
Lucas Sosa 2 0
Victor Mendoza 2 0
Диас Дамиан 1 0
Веласко Педро 1 0
Мартинес Фидель 1 0
Francisco Fydriszewski 1 0
Carlos Rodriguez III 1 0
Bruno Pinatares 1 0
Fabian Bustos 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

5
2
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Барселона Гуаякиль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3
Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:3 Эль-Насьональ Кито - Барселона Гуаякиль 4:1 Боливар - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0
Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайа 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Барселона Гуаякиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 5 3 0 2 8 - 6 9
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 5 2 0 3 5 - 6 6
4.
Серро Портеньо
 5 1 0 4 3 - 12 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 3 1 0 2 2 - 8 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:2 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Боливар
 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2:0 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 4
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 4
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Барселона Гуаякиль
3.80
7.20
7.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Барселона Гуаякиль онлайн

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